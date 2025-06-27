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Овечкин снялся для фото на обложку журнала с козленком: видео

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в фотосессии для обложки журнала Washingtonian с живым козленком.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Слово goat, на английском обозначающее козла, также является популярной аббревиатурой от словосочетания Greatest of all time (G.O.A.T) — лучший в истории, лучший за все время.

Поэтому после того, как Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, установленный Уэйном Гретцки, ему вручили козленка в клубе на празднике в честь исторического достижения.

Напомним, 6 апреля в выездном матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя достижение Гретцки (894). По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» уступил «Каролине» в серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 1−4. Александр Овечкин в 10 играх плей-офф набрал 6 очков (5 + 1). В пятиматчевой серии с «Харрикейнз» российский форвард забросил одну шайбу.

В конце мая жена Александра Овечкина Анастасия Шубская подтвердила, что через год хоккеист вернется в Россию.

«У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву. К себе на родину. Мы останемся в России, да. У него последний сезон в следующем году. Я хочу, чтобы он просто наслаждался любимым делом, просто получал удовольствие от этого последнего сезона», — приводит слова Шубской «АиФ».

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