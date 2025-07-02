«Калгари» подписал контракт с российским вратарем

В минувшем сезоне Просветов выступал за ЦСКА. Он провел в регулярном чемпионате КХЛ 38 матчей, в которых одержал 20 побед, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,32. В плей-офф он провел пять матчей, одержал две победы, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,90.