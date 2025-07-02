Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Калгари» подписал контракт с российским вратарем

Российский вратарь Иван Просветов подписал контракт с «Калгари». Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на один год. Зарплата Просветова в НХЛ составит 950 тыс. долларов в год.

В минувшем сезоне Просветов выступал за ЦСКА. Он провел в регулярном чемпионате КХЛ 38 матчей, в которых одержал 20 побед, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,32. В плей-офф он провел пять матчей, одержал две победы, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,90.

Просветов был задрафтован «Аризоной» на драфте НХЛ 2018 года в четвертом раунде под общим 114-м номером. Он провел 24 матча в НХЛ за «Аризону» и «Колорадо», в которых одержал восемь побед, отражая в среднем 88,1% бросков при коэффициенте надежности 3,70.

Помимо Просветова за «Калгари» в ближайшем сезоне будут выступать американские вратари Девин Кули и Дастин Вульф.

В прошлом сезоне «Калгари» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции, уступив путевку в плей-офф по дополнительным показателям «Сент-Луису».

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.