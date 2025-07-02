«Калгари» подписал контракт с российским вратарем

Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на один год. Зарплата Просветова в НХЛ составит 950 тыс. долларов в год.
В минувшем сезоне Просветов выступал за ЦСКА. Он провел в регулярном чемпионате КХЛ 38 матчей, в которых одержал 20 побед, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,32. В плей-офф он провел пять матчей, одержал две победы, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,90.
Просветов был задрафтован «Аризоной» на драфте НХЛ 2018 года в четвертом раунде под общим 114-м номером. Он провел 24 матча в НХЛ за «Аризону» и «Колорадо», в которых одержал восемь побед, отражая в среднем 88,1% бросков при коэффициенте надежности 3,70.
Помимо Просветова за «Калгари» в ближайшем сезоне будут выступать американские вратари Девин Кули и Дастин Вульф.
В прошлом сезоне «Калгари» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции, уступив путевку в плей-офф по дополнительным показателям «Сент-Луису».
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.