Игорь Ларионов рассказал, почему отказался от работы в НХЛ

«Была масса предложений. Они были даже в прошлом году: из “Сент-Луиса”, команды НХЛ. Я сказал, что нет, у меня незаконченное дело в России, поэтому для меня важно сегодня отдать знания нашим ребятам», — цитирует Ларионова ТАСС.