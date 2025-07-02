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Игорь Ларионов рассказал, почему отказался от работы в НХЛ

По словам прославленного хоккеиста, а ныне — тренера Игоря Ларионова, в 2024 году он отказал клубу «Сент-Луис Блюз».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Игорь Ларионов, который ранее возглавлял нижегородское «Торпедо», 2 июня сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА.

«Была масса предложений. Они были даже в прошлом году: из “Сент-Луиса”, команды НХЛ. Я сказал, что нет, у меня незаконченное дело в России, поэтому для меня важно сегодня отдать знания нашим ребятам», — цитирует Ларионова ТАСС.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» под руководством 64-летнего Ларионова заняло восьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в четырех матчах проиграло ярославскому «Локомотиву».

Ларионов — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Также нападающий выступал в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс», «Сан-Хосе Шаркс», «Флориду Пантерз» и «Нью-Джерси Девилз».

В 2008 году Ларионова ввели в Зал славы IIHF и Зал хоккейной славы в Торонто.