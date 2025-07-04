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Ковальчук: Только Ови решать, будет ли он дожимать тысячу в НХЛ

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук высказался о снайперском рекорде капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, 6 апреля в выездном матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя достижение Гретцки (894). По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. В конце мая жена Александра Овечкина Анастасия Шубская подтвердила, что через год хоккеист вернется в Россию.

— У Овечкина остался последний год контракта в «Вашингтоне». Надо ли ему играть дальше в НХЛ, пока не забьет 1000 голов за карьеру? Павел Дацюк пошутил: «Пока Ови этого не сделает, пусть в Россию не возвращается»

— Я пока не видел Ови. Когда он прилетел в Россию, я летал на финал Лиги чемпионов по футболу. А потом Саша улетел на отдых в Турцию. Вернется, и мы обязательно пообщаемся.

Это только Овечкину решать, будет ли он дожимать эту тысячу. Мне кажется, что минувший сезон его только раззадорил. Ажиотаж, что получилось побить снайперский рекорд, семья счастлива, сыновья растут. Это же круто, когда дети могут ходить на матчи и смотреть, как играет отец. Такое дорогого стоит. Потом мы можем рассказывать много баек. Но когда сыновья, Серега и Илюха, приезжают на стадион и видят, как их батя получает шайбу, а потом вбивает ее в одно касание в ворота — это воспоминание на всю жизнь.

Поэтому желаю Саше, чтобы он это делал как можно дольше. А вернуться в «Динамо»… Уверен, с его физическими возможностями он может еще несколько лет себя отлично чувствовать и радовать болельщиков, — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».


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