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Брат Малкина: не думаю, что Евгений приедет в Россию после НХЛ

Денис Малкин, брат нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, ответил на вопрос о планах хоккеиста на ближайшее будущее. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Ric Tapia/Getty Images

«Евгений хочет подписать контракт еще на один год с “Питтсбургом”. Он рано начал готовиться к новому сезону. Хотел бы остаться еще на один-два сезона в команде. Что потом? Наверное, останется в системе “Питтсбурга”. Не думаю, что приедет в Россию. Может остаться при команде. У него ребенок там учится, там квартира», — сказал Денис Малкин.

Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он трижды завоевывал с клубом Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), а также выигрывал «Конн Смайт Трофи» (2009) — приз лучшему игроку плей-офф Кубка Стэнли. Всего Малкин провел за «Питтсбург» 1390 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 1526 (581+945) очков.

В минувшем сезоне 38-летний россиянин провел за «Питтсбург» 68 матчей, в которых набрал 50 (16+34) очков. По итогам сезона Малкин вошел в пятерку самых результативных игрков команды.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» с годовой зарплатой 6,1 млн долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.