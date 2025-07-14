Брат Малкина: не думаю, что Евгений приедет в Россию после НХЛ

«Евгений хочет подписать контракт еще на один год с “Питтсбургом”. Он рано начал готовиться к новому сезону. Хотел бы остаться еще на один-два сезона в команде. Что потом? Наверное, останется в системе “Питтсбурга”. Не думаю, что приедет в Россию. Может остаться при команде. У него ребенок там учится, там квартира», — сказал Денис Малкин.