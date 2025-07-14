Брат Малкина: не думаю, что Евгений приедет в Россию после НХЛ

«Евгений хочет подписать контракт еще на один год с “Питтсбургом”. Он рано начал готовиться к новому сезону. Хотел бы остаться еще на один-два сезона в команде. Что потом? Наверное, останется в системе “Питтсбурга”. Не думаю, что приедет в Россию. Может остаться при команде. У него ребенок там учится, там квартира», — сказал Денис Малкин.
Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он трижды завоевывал с клубом Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), а также выигрывал «Конн Смайт Трофи» (2009) — приз лучшему игроку плей-офф Кубка Стэнли. Всего Малкин провел за «Питтсбург» 1390 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 1526 (581+945) очков.
В минувшем сезоне 38-летний россиянин провел за «Питтсбург» 68 матчей, в которых набрал 50 (16+34) очков. По итогам сезона Малкин вошел в пятерку самых результативных игрков команды.
Контракт Малкина с «Питтсбургом» с годовой зарплатой 6,1 млн долларов рассчитан до конца следующего сезона.
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.