НХЛ назвала троих россиян претендентами на прорыв в новом сезоне

Эксперты сайта НХЛ уверены, что Аскаров после великолепного сезона в АХЛ готов провести первый полноценный сезон в качестве первого номера «Сан-Хосе». Демидова считают одним из главных фаворитов на приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи» и ожидают, что он станет «следующим» Никитой Кучеровым. От Мичкова ждут, что он уже завершил адаптацию в НХЛ и в предстоящем сезоне сможет набрать 100 очков.