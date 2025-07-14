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НХЛ назвала троих россиян претендентами на прорыв в новом сезоне

Официальный сайт НХЛ представил список из десяти главных претендентов на звание «Прорыв года» в новом сезоне.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В их числе оказались трое россиян — вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров, нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков и нападающий «Монреаля» Иван Демидов.

Эксперты сайта НХЛ уверены, что Аскаров после великолепного сезона в АХЛ готов провести первый полноценный сезон в качестве первого номера «Сан-Хосе». Демидова считают одним из главных фаворитов на приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи» и ожидают, что он станет «следующим» Никитой Кучеровым. От Мичкова ждут, что он уже завершил адаптацию в НХЛ и в предстоящем сезоне сможет набрать 100 очков.

В число главных кандидатов на прорыв года также вошли Зак Болдак («Монреаль»), Райан Леонард («Вашингтон»), Фрэнк Назар («Чикаго»), Зэйн Парех («Калгари»), Сэм Ринцель («Чикаго»), Уилл Смит («Сан-Хосе») и Логан Станковен («Каролина»).

В минувшем сезоне Аскаров провел 12 матчей за «Сан-Хосе», в которых он отражал 89,6% бросков по своим воротам и пропускал 3,10 шайб в среднем за игру. В АХЛ он отыграл 28 игр с показателями 92,6% отраженных бросков и 2,28 пропущенных шайб в среднем за игру.

Мичков в дебютном сезоне в НХЛ провел 80 матчей, в которых набрал 63 (26+37) очков. Демидов дебютировал в заокеанской лиге в апреле и успел отыграть 7 игр, набрав в них 4 (1+3) очка.