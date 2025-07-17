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Овечкин стал обладателем престижной американской премии от ESPN

В США прошла церемония вручения ежегодной премии ESPY Awards‑2025.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лауреатом награды в номинации за лучшее достижение/рекорд года.

Напомним, в минувшем сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

В номинации за лучшее достижение/рекорд года также были представлены:

  • Кевин Дюрант — лучший бомбардир в истории олимпийской сборной США по баскетболу;

  • Кейтлин Кларк — рекордсменка WNBA по передачам за матч и за сезон;

  • Джино Оримма — рекордсмен по числу побед среди тренеров в истории студенческого баскетбола NCAA.

Россиянин Ислам Махачев был номинирован на награду лучшему бойцу UFC, но победителем в этой категории стал грузин Мераб Двалишвили.

Спортсменом года среди женщин стала многократная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз. У мужчин награду получил чемпион НБА в составе «Оклахомы» Шей-Гилджес Александер.

ESPY Awards (сокращение от Excellence in Sports Performance Yearly Awards, часто называемая ESPY) — ежегодная американская премия, учрежденная каналом ESPN в 1993 году, которая присуждается за индивидуальные и командные спортивные достижения и другие спортивные достижения в течение календарного года, предшествующего данной церемонии.

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