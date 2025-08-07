Ричмонд
Трое россиян среди топ-5 проспектов «Колорадо» для сезона-25/26

Один из них уже играет за океаном.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Спортивный журналист Адам Кимельман в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представил список из топ-5 проспектов для «Колорадо Эвеланш» в предстоящем сезоне. Среди них три российских хоккеиста.

  • Защитник Михаил Гуляев (первая строчка в рейтинге, 31-й выбор на драфте)
  • Вратарь Илья Набоков (четвертая строчка в рейтинге, 38-й выбор на драфте)
  • Форвард Никита Прищепов (пятая строчка в рейтинге, 217-й выбор на драфте)

Напомним, 20-летний Михаил Гуляев играет за «Авангард» с 2022 года. В сумме он провел в КХЛ 144 матча и набрал в них 28 очков. Илья Набков за три сезона в КХЛ успел стать обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Всего за магнитогорцев (и в КХЛ) у него 93 матча, а общий коэффициент надежности 2.19. Никита Прищепов не играл в КХЛ, с 2021-го он уехал в Канаду, а с 2024-го начал выступать в АХЛ за «Колорадо Иглз» — фарм-клуб «Колорадо Эвеланш». В минувшем сезоне он дебютировал в НХЛ, но за 10 матчей не набрал очков.

Полный список топ-5 от Кимельмана выглядит так:

  1. Михаил Гуляев (защитник)
  2. Гэвин Бриндли (нападающий)
  3. Шон Беренс (защитник)
  4. Илья Набоков (вратарь)
  5. Никита Прищепов (нападающий).