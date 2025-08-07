Трое россиян среди топ-5 проспектов «Колорадо» для сезона-25/26

Спортивный журналист Адам Кимельман в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представил список из топ-5 проспектов для «Колорадо Эвеланш» в предстоящем сезоне. Среди них три российских хоккеиста.
- Защитник Михаил Гуляев (первая строчка в рейтинге, 31-й выбор на драфте)
- Вратарь Илья Набоков (четвертая строчка в рейтинге, 38-й выбор на драфте)
- Форвард Никита Прищепов (пятая строчка в рейтинге, 217-й выбор на драфте)
Напомним, 20-летний Михаил Гуляев играет за «Авангард» с 2022 года. В сумме он провел в КХЛ 144 матча и набрал в них 28 очков. Илья Набков за три сезона в КХЛ успел стать обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Всего за магнитогорцев (и в КХЛ) у него 93 матча, а общий коэффициент надежности 2.19. Никита Прищепов не играл в КХЛ, с 2021-го он уехал в Канаду, а с 2024-го начал выступать в АХЛ за «Колорадо Иглз» — фарм-клуб «Колорадо Эвеланш». В минувшем сезоне он дебютировал в НХЛ, но за 10 матчей не набрал очков.
Полный список топ-5 от Кимельмана выглядит так:
- Михаил Гуляев (защитник)
- Гэвин Бриндли (нападающий)
- Шон Беренс (защитник)
- Илья Набоков (вратарь)
- Никита Прищепов (нападающий).