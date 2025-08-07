Трое россиян среди топ-5 проспектов «Колорадо» для сезона-25/26

Напомним, 20-летний Михаил Гуляев играет за «Авангард» с 2022 года. В сумме он провел в КХЛ 144 матча и набрал в них 28 очков. Илья Набков за три сезона в КХЛ успел стать обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Всего за магнитогорцев (и в КХЛ) у него 93 матча, а общий коэффициент надежности 2.19. Никита Прищепов не играл в КХЛ, с 2021-го он уехал в Канаду, а с 2024-го начал выступать в АХЛ за «Колорадо Иглз» — фарм-клуб «Колорадо Эвеланш». В минувшем сезоне он дебютировал в НХЛ, но за 10 матчей не набрал очков.