ФНС заблокировала счета Овечкина

Как сообщает «Mash на спорте», Федеральная налоговая служба заблокировала счета российского хоккеиста Александра Овечкина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» не подавал декларации по своему ИП с 2023 года. В течение этого времени налоговая блокировала счета Овечкина: два раза в 2023 году, еще два в 2024-м и один — в конце июля 2025 года.

При этом отмечается, что у россиянина нет долгов по налогам, а проблемы связаны только с ИП, через которое Овечкин ранее занимался продажей собственного мерча.

39-летний Александр Овечкин выступает в Северной Америке с 2005 года. 6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола. По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

