ФНС заблокировала счета Овечкина

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» не подавал декларации по своему ИП с 2023 года. В течение этого времени налоговая блокировала счета Овечкина: два раза в 2023 году, еще два в 2024-м и один — в конце июля 2025 года.