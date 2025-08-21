В США в честь рекорда Овечкина сделали гигантский лабиринт

Лабиринт возвезден на ферме «Саммерс» в городе Мидлтаун (штат Мэриленд), расположенном в часе езды от Вашингтона. Внутри него расположены надпись GR8NESS (англ. — величие) и число 895, символизирующее рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Его рекордный гол — исторический момент. Мы рады оставить след на наших полях этой осенью. Эта веха Ови — в истории, а теперь и на кукурузных полях» — сказано в пресс-релизе фермы «Саммерс».
Лабиринт будет доступен для посещения с 23 августа по 31 октября. Часть вырученных средств будет направлена в благотворительный фонд Овечкина, который поддерживает исследования детской онкологии.
В минувшем регулярном чемпионате Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.
«Вашингтон» впервые с 2017 года стал победителем Восточной конференции в регулярном чемпионате, но в плей-офф вылетел во втором раунде, уступив в пяти матчах «Каролине» (1−4).
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.