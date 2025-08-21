Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

В США в честь рекорда Овечкина сделали гигантский лабиринт

Пресс-служба «Вашингтона» опубликовала фотографии лабиринта на кукурузном поле, созданном в честь рекорда капитана команды Александра Овечкина.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Лабиринт возвезден на ферме «Саммерс» в городе Мидлтаун (штат Мэриленд), расположенном в часе езды от Вашингтона. Внутри него расположены надпись GR8NESS (англ. — величие) и число 895, символизирующее рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Соцсети

«Его рекордный гол — исторический момент. Мы рады оставить след на наших полях этой осенью. Эта веха Ови — в истории, а теперь и на кукурузных полях» — сказано в пресс-релизе фермы «Саммерс».

Лабиринт будет доступен для посещения с 23 августа по 31 октября. Часть вырученных средств будет направлена в благотворительный фонд Овечкина, который поддерживает исследования детской онкологии.

В минувшем регулярном чемпионате Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» впервые с 2017 года стал победителем Восточной конференции в регулярном чемпионате, но в плей-офф вылетел во втором раунде, уступив в пяти матчах «Каролине» (1−4).

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше