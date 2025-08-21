НХЛ не включила россиян в топ-20 центральных нападающих лиги

Первое место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на второй строчке Нэйтан Маккиннон из «Колорадо», замкнул тройку еще один нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль. При этом в список лучших центральных форвардов не попал ни один россиянин.
Традиционно в числе лучших российский центральных нападающих в НХЛ называют Евгения Малкина («Питтсбург»), Ивана Барбашева («Вегас»), Владислава Наместникова («Виннипег»).
Список 10 лучших центральных нападающих по версии NHL Network:
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
- Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
- Александр Барков («Флорида»)
- Сидни Кросби («Питтсбург»)
- Джек Айкел («Вегас»)
- Остон Мэттьюс («Торонто»)
- Брэйден Пойнт («Тампа»)
- Марк Шайфли («Виннипег»)
- Ник Сузуки («Монреаль»)