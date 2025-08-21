Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

НХЛ не включила россиян в топ-20 центральных нападающих лиги

НХЛ опубликовала рейтинг лучших центральных форвардов по версии NHL Network.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Первое место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на второй строчке Нэйтан Маккиннон из «Колорадо», замкнул тройку еще один нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль. При этом в список лучших центральных форвардов не попал ни один россиянин.

Традиционно в числе лучших российский центральных нападающих в НХЛ называют Евгения Малкина («Питтсбург»), Ивана Барбашева («Вегас»), Владислава Наместникова («Виннипег»).

Список 10 лучших центральных нападающих по версии NHL Network:

  1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
  2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)
  3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
  4. Александр Барков («Флорида»)
  5. Сидни Кросби («Питтсбург»)
  6. Джек Айкел («Вегас»)
  7. Остон Мэттьюс («Торонто»)
  8. Брэйден Пойнт («Тампа»)
  9. Марк Шайфли («Виннипег»)
  10. Ник Сузуки («Монреаль»)