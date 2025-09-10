Ричмонд
«Бостон Брюинс» впервые с 2001 года начнут сезон НХЛ без капитана

В прошлом сезоне «Бостон Брюинс» обменял капитана Брэда Маршана во «Флориду Пантерз».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В «Бостоне» хотят, чтобы вопрос решился «естественным образом».

«В конце концов кто-то станет следующим капитаном. Это налагает большую ответственность. Хотелось бы, чтобы вопрос решился естественным образом. Если нет единой точки зрения, может возникнуть неудобство», — сказал генменеджер «Брюинс» Дон Суини.

В прошлый раз «Бостон» начинал сезон без капитана 24 года назад. В итоге в сезоне-2001/02 капитан так и не был назначен, в 2002 году им стал Джо Торнтон. В сезоне-2024/25 постоянными альтернативными капитанами команды были защитник Чарли Макэвой и форвард Давид Пастрняк.

«Бостон Брюинс» в минувшем сезоне занял 15-е место в Восточной конференции. Летом клуб возглавил немец Марко Штурм, который играл в Бостоне во время карьеры игрока. Штурм стал шестым главным тренером из Европы в истории НХЛ.

В настоящий момент за «Бостон Брюинс» играют двое россиян — защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов.