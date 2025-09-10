«Бостон Брюинс» впервые с 2001 года начнут сезон НХЛ без капитана

В прошлый раз «Бостон» начинал сезон без капитана 24 года назад. В итоге в сезоне-2001/02 капитан так и не был назначен, в 2002 году им стал Джо Торнтон. В сезоне-2024/25 постоянными альтернативными капитанами команды были защитник Чарли Макэвой и форвард Давид Пастрняк.