«Бостон Брюинс» впервые с 2001 года начнут сезон НХЛ без капитана

В «Бостоне» хотят, чтобы вопрос решился «естественным образом».
«В конце концов кто-то станет следующим капитаном. Это налагает большую ответственность. Хотелось бы, чтобы вопрос решился естественным образом. Если нет единой точки зрения, может возникнуть неудобство», — сказал генменеджер «Брюинс» Дон Суини.
В прошлый раз «Бостон» начинал сезон без капитана 24 года назад. В итоге в сезоне-2001/02 капитан так и не был назначен, в 2002 году им стал Джо Торнтон. В сезоне-2024/25 постоянными альтернативными капитанами команды были защитник Чарли Макэвой и форвард Давид Пастрняк.
«Бостон Брюинс» в минувшем сезоне занял 15-е место в Восточной конференции. Летом клуб возглавил немец Марко Штурм, который играл в Бостоне во время карьеры игрока. Штурм стал шестым главным тренером из Европы в истории НХЛ.
В настоящий момент за «Бостон Брюинс» играют двое россиян — защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов.