«Миннесота» ответила на слухи об отказе Капризова от рекордного контракта

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин все еще рассчитывает подписать новый контракт с нападающим команды Кириллом Капризовым.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее журналист Фрэнк Серавалли в соцсетях сообщил, что представители Капризова отклонили предложение «Миннесоты» о восьмилетнем контракте на сумму $128 млн. Это соглашение сделало бы российского хоккеиста самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ как по сумме, так и по среднегодовой зарплате, которая составила бы $16 млн.

«Я не могу сказать, откуда это появилось. Мне известно, что ни мы, ни агент Кирилла такой информации не давали. От кого тогда — не знаю. Наши отношения с Кириллом остаются хорошими, и мы не собираемся позволять этой истории мешать нашей работе», — сказал Герин в подкасте 10K Takes.

На данный момент самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги является Леон Драйзайтль из «Эдмонтона». В сентябре 2024 года он подписал с клубом восьмилетний контракт на общую сумму $112 млн. Новое соглашение начнет действовать с сезона-2025/26, а среднегодовая зарплата составит $14 млн.

Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне‑2024/25 он набрал 56 очков (25+31) в 41 матче регулярного чемпионата и еще 9 (5+4) очков в шести играх плей‑офф. Действующее соглашение 28‑летнего нападающего рассчитано до 30 июня 2026 года. По нему Капризов зарабатывает $ 9 млн в год.