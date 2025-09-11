«Вашингтон» вернул в продажу бумажные билеты в честь Овечкина

Ранее столичный клуб использовал исключительно электронные билеты, однако перед предстоящим сезоном было принято решение вернуть их бумажные версии. Это связано с тем, что регулярный сезон-2025/26 может стать последним в карьере Овечкина в НХЛ. Таким образом, болельщики смогут оставить бумажный билет на память в качестве сувенира.
Отмечается, что бумажные билеты с изображением Овечкина и некоторых его партнеров по команде будут доступны только для членов клубной фанатской программы Club Red 365. Они будут привязаны к личным электронным учетным записям, поэтому в случае перепродажи или передаче билета другому человеку попасть на матч будет невозможно.
Акция будет действовать исключительно на домашние матчи регулярного сезона. Билеты на предсезонные встречи и потенциальные игры плей‑офф Кубка Стэнли будут доступны только в электронном виде.
Новый сезон станет 21-м в карьере Овечкина в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». В прошлом сезоне он провел 75 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 79 (49+30) очков.
В начале апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в его активе 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.
Ожидается, что в предстоящем сезоне Овечкин забросит свою юбилейную 1000-ю шайбу в НХЛ и вплотную приблизится к рекорду Гретцки по голами с учетом плей‑офф (1016).
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября. Первым соперником «Вашингтона» станет «Бостон».