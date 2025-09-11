«Вашингтон» вернул в продажу бумажные билеты в честь Овечкина

Отмечается, что бумажные билеты с изображением Овечкина и некоторых его партнеров по команде будут доступны только для членов клубной фанатской программы Club Red 365. Они будут привязаны к личным электронным учетным записям, поэтому в случае перепродажи или передаче билета другому человеку попасть на матч будет невозможно.