Александру Овечкину исполнилось 40 лет

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». С 2005 года он выступает в НХЛ. За 20 лет он провел в общей сложности 1652 матча и набрал 1770 (974+796) очков. Он 13 раз становился участником Матча всех звезд НХЛ, 8 раз включался в первую символическую сборную всех звезд НХЛ, 9 раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ и трижды признавался самым ценным игроком НХЛ.