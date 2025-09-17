Александру Овечкину исполнилось 40 лет

В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). По итогам сезона в активе российского нападающего 897 голов в регулярных чемпионатах и 974 гола — с учетом плей‑офф.
Ожидается, что в предстоящем сезоне Овечкин забросит свою юбилейную 1000-ю шайбу в НХЛ и приблизится к рекорду Гретцки по числу голов с учетом плей‑офф (1016).
Овечкин является воспитанником московского «Динамо». С 2005 года он выступает в НХЛ. За 20 лет он провел в общей сложности 1652 матча и набрал 1770 (974+796) очков. Он 13 раз становился участником Матча всех звезд НХЛ, 8 раз включался в первую символическую сборную всех звезд НХЛ, 9 раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ и трижды признавался самым ценным игроком НХЛ.
В 2018 году Овечкин помог «Вашингтону» завоевать единственный в истории клуба Кубок Стэнли. Кроме того, в составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2012, 2014).
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября. В первом матче «Вашингтон» дома сыграет с «Бостоном».