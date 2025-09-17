Фетисов рассказал, что пожелал Овечкину на день рождения

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов рассказал, что пожелал капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину получать радость от игры в хоккей.
«Я уже лично поздравил Александра с днем рождения. Пожелал ему получать радость от игры, потому что в этом возрасте это обязательно надо делать. Со здоровьем у него все хорошо, главное, чтобы травм не было», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».
В прошлом сезоне Александр Овечкин с 897 шайбами стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894). С учетом плей‑офф у россиянина 969 голов, по этому показателю он идет вторым после канадца (1016).
Овечкин — девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ («Морис Ришар Трофи»), трижды брал приз самому ценному игроку регулярки («Харт Трофи»), стал MVP плей-офф в 2018-м («Конн Смайт Трофи»), а также завоевал множество других личных и командных наград.
Также хоккеист является трехкратным чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталс», двукратным чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».