1-й период
ЦСКА
1
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.25
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада
1
:
Торпедо
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
15.00
П2
1.06
Хоккей. КХЛ
19.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
19.09
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
19.09
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.05
П2
4.71
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

Ларионов: Я буду только рад, если Овечкин побьет мой рекорд

17 сентября Александру Овечкину исполнилось 40 лет. Рекорд по очкам среди россиян в возрасте «40+» принадлежит именно Игорю Ларионову.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что будет только рад, если форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет превзойти его достижения по результативности в НХЛ среди игроков в возрасте 40 лет и старше.

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в том же возрасте сумел набрать 40 очков (9 шайб и 31 результативный пас) в 65 играх регулярного чемпионата. В 41 и 42 года он еще дважды улучшал свой рекорд, зарабатывая по 43 балла, что до сих пор остается ориентиром для отечественных игроков. Завершил карьеру Ларионов в 2002 году.

«Я буду только рад, если он побьет мой результат в 40 лет и старше. Для этого и есть рекорды, чтобы их обновляли», — цитирует Ларионова ТАСС.

Александр Овечкин может выйти на второе место в списке самых возрастных игроков, которые стали лучшими снайперами своих клубов НХЛ в одном регулярном чемпионате. В прошлом сезоне он с 44 голами стал лучшим снайпером «Вашингтона», войдя в пятерку самых возрастных хоккеистов в истории лиги.

Лидером по этому показателю является Яромир Ягр, который в 41 год стал лучшим снайпером «Далласа» в регулярном сезоне-2012/13 (14 шайб). Далее идут Горди Хоу (40 лет, 39 голов за «Детройт» в сезоне-1967/68) и Джонни Буцик (40 лет, 36 голов за «Бостон» в сезоне-1975/76).

В прошлом сезоне Александр Овечкин с 897 шайбами стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894). С учетом плей‑офф у россиянина 969 голов, по этому показателю он идет вторым после канадца (1016).

Овечкин — девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ («Морис Ришар Трофи»), трижды брал приз самому ценному игроку регулярки («Харт Трофи»), стал MVP плей-офф в 2018-м («Конн Смайт Трофи»), а также завоевал множество других личных и командных наград.

Также хоккеист является трехкратным чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталс», двукратным чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше