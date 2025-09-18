Ларионов: Я буду только рад, если Овечкин побьет мой рекорд

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что будет только рад, если форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет превзойти его достижения по результативности в НХЛ среди игроков в возрасте 40 лет и старше.
Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в том же возрасте сумел набрать 40 очков (9 шайб и 31 результативный пас) в 65 играх регулярного чемпионата. В 41 и 42 года он еще дважды улучшал свой рекорд, зарабатывая по 43 балла, что до сих пор остается ориентиром для отечественных игроков. Завершил карьеру Ларионов в 2002 году.
«Я буду только рад, если он побьет мой результат в 40 лет и старше. Для этого и есть рекорды, чтобы их обновляли», — цитирует Ларионова ТАСС.
Александр Овечкин может выйти на второе место в списке самых возрастных игроков, которые стали лучшими снайперами своих клубов НХЛ в одном регулярном чемпионате. В прошлом сезоне он с 44 голами стал лучшим снайпером «Вашингтона», войдя в пятерку самых возрастных хоккеистов в истории лиги.
Лидером по этому показателю является Яромир Ягр, который в 41 год стал лучшим снайпером «Далласа» в регулярном сезоне-2012/13 (14 шайб). Далее идут Горди Хоу (40 лет, 39 голов за «Детройт» в сезоне-1967/68) и Джонни Буцик (40 лет, 36 голов за «Бостон» в сезоне-1975/76).
В прошлом сезоне Александр Овечкин с 897 шайбами стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894). С учетом плей‑офф у россиянина 969 голов, по этому показателю он идет вторым после канадца (1016).
Овечкин — девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ («Морис Ришар Трофи»), трижды брал приз самому ценному игроку регулярки («Харт Трофи»), стал MVP плей-офф в 2018-м («Конн Смайт Трофи»), а также завоевал множество других личных и командных наград.
Также хоккеист является трехкратным чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталс», двукратным чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».