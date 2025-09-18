Ларионов: Я буду только рад, если Овечкин побьет мой рекорд

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в том же возрасте сумел набрать 40 очков (9 шайб и 31 результативный пас) в 65 играх регулярного чемпионата. В 41 и 42 года он еще дважды улучшал свой рекорд, зарабатывая по 43 балла, что до сих пор остается ориентиром для отечественных игроков. Завершил карьеру Ларионов в 2002 году.