Жена Овечкина сделала фото с флагом России в центре Вашингтона

В прошлом сезоне Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. По итогам сезона в активе 40-летнего россиянина 897 голов в регулярных чемпионатах и 974 гола с учетом плей‑офф. Ожидается, что в предстоящем сезоне Овечкин забросит свою 1000-ю шайбу в НХЛ и приблизится к рекорду Гретцки по голами с учетом плей‑офф (1016).