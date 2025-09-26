Ричмонд
Жена Овечкина сделала фото с флагом России в центре Вашингтона

Супруга капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в соцсетях фотографию с флагом России в центре столицы США.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Фото было сделано в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне, которая находится через дорогу от Белого дома, где располагается администрация президента США Дональда Трампа.

Тем временем Александр Овечкин готовится к своему 21-му сезону в НХЛ, который, возможно, станет последним в его заокеанской карьере. Действующий контракт лучшего снайпера в истории НХЛ рассчитан до лета 2026 года.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик заявил, что столичный клуб готов обсудить с Овечкиным новый контракт.

В прошлом сезоне Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. По итогам сезона в активе 40-летнего россиянина 897 голов в регулярных чемпионатах и 974 гола с учетом плей‑офф. Ожидается, что в предстоящем сезоне Овечкин забросит свою 1000-ю шайбу в НХЛ и приблизится к рекорду Гретцки по голами с учетом плей‑офф (1016).

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября. В первом матче «Вашингтон» дома сыграет с «Бостоном».

