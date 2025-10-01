Ричмонд
Капризов забил в 1-й игре после подписания рекордного контракта

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой домашнего предсезонного матча против «Виннипега» (3:2).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В первом периоде 28-летний россиянин отметился результативной передачей на Мэттью Болди, а во втором — забросил в большинстве. В шайбе Капризова поучаствовал его соотечественник Владимир Тарасенко.

Капризов провел первый предсезонный матч в новом сезоне. Кроме того, это матч стал для него первым после подписания рекордного восьмилетнего контракта на общую сумму 136 млн долларов, который вступит в силу в сезоне‑2026/27. Среднегодовая зарплата Капризова составит 17 млн долларов — на 3 млн больше, чем у предыдущего самого высокооплачиваемого игрока НХЛ Леона Драйзайтля из «Эдмонтона».

В субботу, 4 октября, «Миннесота» проведет заключительный предсезонный матч на выезде против «Чикаго».

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует во вторник, 7 октября. В первом матче «Миннесота» на выезде сыграет с «Сент-Луисом».