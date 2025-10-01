Капризов забил в 1-й игре после подписания рекордного контракта

В первом периоде 28-летний россиянин отметился результативной передачей на Мэттью Болди, а во втором — забросил в большинстве. В шайбе Капризова поучаствовал его соотечественник Владимир Тарасенко.
Капризов провел первый предсезонный матч в новом сезоне. Кроме того, это матч стал для него первым после подписания рекордного восьмилетнего контракта на общую сумму 136 млн долларов, который вступит в силу в сезоне‑2026/27. Среднегодовая зарплата Капризова составит 17 млн долларов — на 3 млн больше, чем у предыдущего самого высокооплачиваемого игрока НХЛ Леона Драйзайтля из «Эдмонтона».
В субботу, 4 октября, «Миннесота» проведет заключительный предсезонный матч на выезде против «Чикаго».
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует во вторник, 7 октября. В первом матче «Миннесота» на выезде сыграет с «Сент-Луисом».