Капризов забил в 1-й игре после подписания рекордного контракта

Капризов провел первый предсезонный матч в новом сезоне. Кроме того, это матч стал для него первым после подписания рекордного восьмилетнего контракта на общую сумму 136 млн долларов, который вступит в силу в сезоне‑2026/27. Среднегодовая зарплата Капризова составит 17 млн долларов — на 3 млн больше, чем у предыдущего самого высокооплачиваемого игрока НХЛ Леона Драйзайтля из «Эдмонтона».