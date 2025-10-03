«Вашингтон» уступил «Бостону» в первом матче Овечкина после травмы

В составе победителей дубль оформил Бретт Харрисон (40-я и 59-я минуты), еще одну шайбу забросил Райли Тафти (37). У «Кэпиталз» шайба на счету Райана Леонарда (10).
Капитан «Вашингтона» и лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин впервые появился на льду в предсезонном матче. Он провел на площадке 21 минуту, отметившись одним броском и тремя силовыми приемами.
Напомним, 18 сентября 40-летний Овечкин не смог продолжить тренировку из-за травмы нижней части тела. Позднее хоккеист вернулся к полноценным занятиям.
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил игру Овечкина после повреждения. А также высказался о выступлении Мартина Фехервари, который также провел свой первый предсезонный матч.
«Я думаю, они были хороши. Они сделали то, что от них требовалось. Им просто нужно было войти в ритм, что они и сделали. Марти провел пару по-настоящему хороших розыгрышей, перехватов, продемонстрировал физическую игру. Он выглядел неплохо, хотя еще не играл ранее», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Бостоном».