«Вашингтон» уступил «Бостону» в первом матче Овечкина после травмы

«Я думаю, они были хороши. Они сделали то, что от них требовалось. Им просто нужно было войти в ритм, что они и сделали. Марти провел пару по-настоящему хороших розыгрышей, перехватов, продемонстрировал физическую игру. Он выглядел неплохо, хотя еще не играл ранее», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.