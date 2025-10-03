Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

Матч прошел на домашней арене «Тампы». В составе победителей дважды отличился Джейк Гюнцель (19-я и 41-я минуты), также шайбы на счету Брейдена Пойнта (38), Конора Гики (46) и Энтони Чирелли (55). Российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.
У «Флориды» забили Ээту Луостаринен (11) и Сет Джонс (20).
Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче регулярного чемпионата действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» встретится с «Чикаго», а «Тампа» сыграет против «Оттавы».
Ранее НХЛ опубликовала список лучших игроков лиги, дебютировавших после 1 января 2000 года. НХЛ включила в список четырех россиян: обладателя Кубка Стэнли и лучшего снайпера регулярных чемпионатов в истории лиги Александра Овечкина, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина, двукратных обладателей трофея Павла Дацюка и Никиту Кучерова.