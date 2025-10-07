Бобровский и Куликов получили перстни за победу в Кубке Стэнли

Сергей Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Ранее он играл в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус». Хоккеист является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата — «Везина Трофи» (2013, 2017), он стал первым российским вратарем, завоевавшим данную награду, и является единственным среди соотечественников, удостоенным ее дважды.