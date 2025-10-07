Ричмонд
Бобровский и Куликов получили перстни за победу в Кубке Стэнли

«Флорида Пантерз» провела церемонию чествования хоккеистов за победу в Кубке Стэнли-2025.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Напомним, в минувшем сезоне «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4−2, завоевав трофей второй год подряд. За «Флориду» выступают два российских хоккеиста — 37-летний вратарь Сергей Бобровский и 34-летний защитник Дмитрий Куликов. Они стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

Бобровский закончил чемпионский плей-офф с 16 победами в 23 матчах, 91,4% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,20. Всего 36-летний россиянин пропустил 53 шайбы (из них 17 — в финале) и трижды отыграл «на ноль».

Куликов провел в плей-офф 23 матча, в которых набрал 5 (2+3) очков. Также на его счету 84 силовых приема и 22 заблокированных броска.

Сергей Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Ранее он играл в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус». Хоккеист является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата — «Везина Трофи» (2013, 2017), он стал первым российским вратарем, завоевавшим данную награду, и является единственным среди соотечественников, удостоенным ее дважды.

Дмитрий Куликов является воспитанником ярославского «Локомотива». Защитник выступает за «Флориду» с 2023 года.