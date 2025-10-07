Форвард «Тампы» отстранен на 4 матча за грубость в игре с «Флоридой»

Отмечается, что на время отстранения хоккеист лишится дохода. Исходя из среднегодовой зарплаты Сабурина, он потеряет $16,1 тыс. Эти средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.
Напомним, в предсезонном матче между «Тампой» и «Флоридой», который прошел 5 октября, хоккеисты заработали 322 минуты штрафа. Всего на площадке произошло пять драк. 13 игроков были удалены до конца встречи.
Массовые потасовки начались с грубой атаки нападающего «Тампы» Сабурина в отношении защитника «Флориды» Аарона Экблада.
Сабурин пропустит домашние игры против «Оттавы» и «Нью-Джерси», а также гостевые встречи с «Бостоном» и «Вашингтоном».
«Тампу» оштрафовали на $100 тысяч, а главный тренер получил штраф в размере $25 тысяч.
Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует 7 октября.