Форвард «Тампы» отстранен на 4 матча за грубость в игре с «Флоридой»

Нападающий «Тампы» Скотт Сабурин дисквалифицирован на четыре матча за грубое поведение в предсезонном матче с «Флоридой», сообщает пресс-служба НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Отмечается, что на время отстранения хоккеист лишится дохода. Исходя из среднегодовой зарплаты Сабурина, он потеряет $16,1 тыс. Эти средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.

Напомним, в предсезонном матче между «Тампой» и «Флоридой», который прошел 5 октября, хоккеисты заработали 322 минуты штрафа. Всего на площадке произошло пять драк. 13 игроков были удалены до конца встречи.

Массовые потасовки начались с грубой атаки нападающего «Тампы» Сабурина в отношении защитника «Флориды» Аарона Экблада.

Сабурин пропустит домашние игры против «Оттавы» и «Нью-Джерси», а также гостевые встречи с «Бостоном» и «Вашингтоном».

«Тампу» оштрафовали на $100 тысяч, а главный тренер получил штраф в размере $25 тысяч.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует 7 октября.