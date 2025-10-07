Сергачев раскрыл секрет уникальности броска Овечкина

Напомним, в прошлом сезоне Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. В активе 40-летнего россиянина 897 голов в регулярных чемпионатах и 974 гола с учетом плей‑офф. Ожидается, что в предстоящем сезоне Овечкин забросит свою 1000-ю шайбу в НХЛ и приблизится к рекорду Гретцки по голами с учетом плей‑офф (1016).
— Кстати, вы когда-нибудь попадали под щелчок Овечкина, чтобы реально почувствовать на себе его силу?
— У меня три года назад треснул локоть из-за его щелчка! С тех пор играю со специальной накладкой на нем. Тогда мы проигрывали — 1:5 или 1:6, меня как молодого выпустили в меньшинстве справа, под Сашу. Сел под его бросок — локоть потом стал огромный. Сделали рентген — оказалась трещина.
— Значит, теперь знаете на собственном опыте, что это такое. Есть ли еще у кого-то в НХЛ такой щелчок по силе?
— Да, многие бросают сильно — Стэмкос, Лайне. Но у Овечкина уникально другое — выбор точки. В этом он самый креативный. Он видит, как вратарь перемещается, и в последний момент бросает туда, где ему неудобно: в противоход, в подмышку, рядом с корпусом. Поэтому вратарям его так тяжело «читать», — приводит слова Сергачева «Спорт-Экспресс».
Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует 7 октября.