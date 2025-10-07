Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.25
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.31
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.47
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
08.10
Флорида
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.90
П2
4.93

Сергачев раскрыл секрет уникальности броска Овечкина

Защитник «Юты» Михаил Сергачев высказался о броске лучшего снайпера НХЛ и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, в прошлом сезоне Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. В активе 40-летнего россиянина 897 голов в регулярных чемпионатах и 974 гола с учетом плей‑офф. Ожидается, что в предстоящем сезоне Овечкин забросит свою 1000-ю шайбу в НХЛ и приблизится к рекорду Гретцки по голами с учетом плей‑офф (1016).

— Кстати, вы когда-нибудь попадали под щелчок Овечкина, чтобы реально почувствовать на себе его силу?

— У меня три года назад треснул локоть из-за его щелчка! С тех пор играю со специальной накладкой на нем. Тогда мы проигрывали — 1:5 или 1:6, меня как молодого выпустили в меньшинстве справа, под Сашу. Сел под его бросок — локоть потом стал огромный. Сделали рентген — оказалась трещина.

— Значит, теперь знаете на собственном опыте, что это такое. Есть ли еще у кого-то в НХЛ такой щелчок по силе?

— Да, многие бросают сильно — Стэмкос, Лайне. Но у Овечкина уникально другое — выбор точки. В этом он самый креативный. Он видит, как вратарь перемещается, и в последний момент бросает туда, где ему неудобно: в противоход, в подмышку, рядом с корпусом. Поэтому вратарям его так тяжело «читать», — приводит слова Сергачева «Спорт-Экспресс».

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует 7 октября.


