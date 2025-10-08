Старт Овечкина в НХЛ, молодежный ЧМ и КХЛ: что смотреть сегодня

Теннис. Турнир серии «Мастерс». Шанхай (Китай). ⅛ финала. Даниил Медведев (Россия, 16) — Лернер Тьен (США)
15:00* (время начала матча может измениться). Где смотреть: «Кинопоиск».
В третьем круге россиянин Даниил Медведев встречался с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной (20-й) и победил со счетом 6:3, 7:6 (7:5). За выход в четвертьфинал он сыграет с неудобным для себя соперником — 19-летним американцем Лернером Тьеном. В конце сентября Медведев снялся с матча против Тьена на турнире в Пекине из-за судорог, а в начале года проиграл ему на Australian Open.
Тьен этом сезоне совершил прорыв и сейчас находится в лучшей форме. За год он поднялся более чем на 100 позиций в рейтинге. В августе 2024-го он появился в топ-200, в январе 2025-го — в топ-100, а в июне достиг 62-й строчки. Сейчас Лернер уверенно закрепился в топ-40 и занимает наивысшее место в карьере — 36-е.
Несмотря на то что в противостоянии Медведев — Тьен счет 0:2 в пользу молодого американца, именно Даниила эксперты и букмекеры считают фаворитом в сегодняшнем поединке. Сможет ли Медведев оправдать ожидать или вновь победу будет праздновать 19-летний Тьен?
Баскетбол. Winline Basket Cup. «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
16:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Турнир открывает программу совместных проектов Единой Лиги ВТБ и букмекерской компании Winline, которые будут реализованы в течение сезона. Первый матч дня в рамках турнира пройдет сегодня в Екатеринбурге. Встреча «Уралмаша» и «Зенита» станет частью шоу с пиротехникой и различными активностями для болельщиков. Хедлайнер мероприятия — певица Тося Чайкина, которая выступит перед началом матча.
В борьбе за победу на Winline Basket Cup, помимо сегодняшних соперников, сойдутся ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Парма», а также команды из Европы — сербская «Мега» и боснийская «Игокеа».
КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа)
19:15. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Динамо» имело большие проблемы с результатами в начале сезона, проиграв в четырех из пяти стартовых встречах, но теперь ситуация постепенно выравнивается. В последних шести встречах подопечные Алексея Кудашова допустили лишь одно поражение. Теперь «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
«Салават Юлаев» минувшей весной играл в полуфинале Кубка Гагарина, а теперь занимает последнее место в Восточной конференции. Уфимцы в межсезонье вынуждены были расстаться с рядом ключевых игроков, а уже по ходу регулярного чемпионата команду покинул Алекс Хмелевский, перебравшийся в «Ак Барс».
В рамках КХЛ «Динамо» и «Салават Юлаев» провели 34 личные встречи. На счету москвичей 19 побед, уфимцы были сильнее в 15 матчах. В прошлом регулярном чемпионате соперники встречались дважды, и оба раза успеха добивались подопечные Алексея Кудашова — 4:2 и 3:1. Кто будет сильнее в сегодняшнем поединке?
Футбол. Чемпионат мира до 20 лет. ⅛ финала. Аргентина — Нигерия
22:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Сборная Аргентины переиграла всех соперников по группе D — Кубу, Австралию и Италию. Нападающие аргентинцев Алехо Сарко («Байер») и Иан Субиабре («Ривер Плейт») входят в число лучших бомбардиров турнира. Сборная Нигерии обыграла Саудовскую Аравию, сыграла вничью с победителями квартета F Колумбией и с минимальным счетом уступила норвежцам. Подопечные Диего Пласенте считаются фаворитами поединка, однако нигерийцы традиционно собирают крепкий коллектив на международные турниры. Сможет ли команда Нигерии выбить из турнира Аргентину или в четвертьфинал выйдет фаворит из Южной Америки?
Футбол. Чемпионат мира до 20 лет. ⅛ финала. Япония — Франция
01:55 (в ночь на четверг). Где смотреть: «Матч ТВ».
Сборная Японии уверенно победила в группе A, в которой выступала вместе с командами Чили (хозяева чемпионата), Египта и Новой Зеландии. Японцы по итогам группового этапа стали единственной командой, еще ни разу не пропустившей на турнире. Разница забитых и пропущенных мячей — 7:0. Сборная Франции победила ЮАР (2:0) и Новую Каледонию (6:0), но крупно уступила США (0:3). Сможет ли команда Франции взломать крепкую оборону сборной Японии или японцам удастся совершить сенсацию и выбить из турнира одного из фаворитов соревнований?
НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон» — «Бостон»
02:30 (в ночь на четверг). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Команда Александра Овечкина стартует в новом сезоне домашним поединком против «Бостон Брюинз». Известно, что российский нападающий начнет сезон в первом звене вместе с Алексеем Протасом и Диланом Строумом. По контракту у Овечкина остался последний сезон в «Вашингтоне». Александр наверняка хотел бы завершить его с Кубком Стэнли в руках.
В июне нападающий Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры. Чуть раньше покинул столичный клуб и вернулся на родину в Швецию другой многолетний партнер Овечкина — Никлас Бэкстрем. В межсезонье клуб «Вашингтон» не усилился громкими именами, а потому команде Александра будет крайне трудно повторить успех прошлого сезона и стать победителем Восточной конференции по итогам регулярки.