Старт Овечкина в НХЛ, молодежный ЧМ и КХЛ: что смотреть сегодня

Тьен этом сезоне совершил прорыв и сейчас находится в лучшей форме. За год он поднялся более чем на 100 позиций в рейтинге. В августе 2024-го он появился в топ-200, в январе 2025-го — в топ-100, а в июне достиг 62-й строчки. Сейчас Лернер уверенно закрепился в топ-40 и занимает наивысшее место в карьере — 36-е.