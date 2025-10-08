Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.68
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2

Старт Овечкина в НХЛ, молодежный ЧМ и КХЛ: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 8 октября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Теннис. Турнир серии «Мастерс». Шанхай (Китай). ⅛ финала. Даниил Медведев (Россия, 16) — Лернер Тьен (США)

15:00* (время начала матча может измениться). Где смотреть: «Кинопоиск».

В третьем круге россиянин Даниил Медведев встречался с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной (20-й) и победил со счетом 6:3, 7:6 (7:5). За выход в четвертьфинал он сыграет с неудобным для себя соперником — 19-летним американцем Лернером Тьеном. В конце сентября Медведев снялся с матча против Тьена на турнире в Пекине из-за судорог, а в начале года проиграл ему на Australian Open.

Тьен этом сезоне совершил прорыв и сейчас находится в лучшей форме. За год он поднялся более чем на 100 позиций в рейтинге. В августе 2024-го он появился в топ-200, в январе 2025-го — в топ-100, а в июне достиг 62-й строчки. Сейчас Лернер уверенно закрепился в топ-40 и занимает наивысшее место в карьере — 36-е.

Несмотря на то что в противостоянии Медведев — Тьен счет 0:2 в пользу молодого американца, именно Даниила эксперты и букмекеры считают фаворитом в сегодняшнем поединке. Сможет ли Медведев оправдать ожидать или вновь победу будет праздновать 19-летний Тьен?

Баскетбол. Winline Basket Cup. «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

16:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

Турнир открывает программу совместных проектов Единой Лиги ВТБ и букмекерской компании Winline, которые будут реализованы в течение сезона. Первый матч дня в рамках турнира пройдет сегодня в Екатеринбурге. Встреча «Уралмаша» и «Зенита» станет частью шоу с пиротехникой и различными активностями для болельщиков. Хедлайнер мероприятия — певица Тося Чайкина, которая выступит перед началом матча.

В борьбе за победу на Winline Basket Cup, помимо сегодняшних соперников, сойдутся ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Парма», а также команды из Европы — сербская «Мега» и боснийская «Игокеа».

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа)

19:15. Где смотреть: «Матч ТВ».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 6, 8.10.2025, 19:30
Динамо М
-
Салават Юлаев
-

«Динамо» имело большие проблемы с результатами в начале сезона, проиграв в четырех из пяти стартовых встречах, но теперь ситуация постепенно выравнивается. В последних шести встречах подопечные Алексея Кудашова допустили лишь одно поражение. Теперь «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

«Салават Юлаев» минувшей весной играл в полуфинале Кубка Гагарина, а теперь занимает последнее место в Восточной конференции. Уфимцы в межсезонье вынуждены были расстаться с рядом ключевых игроков, а уже по ходу регулярного чемпионата команду покинул Алекс Хмелевский, перебравшийся в «Ак Барс».

В рамках КХЛ «Динамо» и «Салават Юлаев» провели 34 личные встречи. На счету москвичей 19 побед, уфимцы были сильнее в 15 матчах. В прошлом регулярном чемпионате соперники встречались дважды, и оба раза успеха добивались подопечные Алексея Кудашова — 4:2 и 3:1. Кто будет сильнее в сегодняшнем поединке?

Футбол. Чемпионат мира до 20 лет. ⅛ финала. Аргентина — Нигерия

22:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

Сборная Аргентины переиграла всех соперников по группе D — Кубу, Австралию и Италию. Нападающие аргентинцев Алехо Сарко («Байер») и Иан Субиабре («Ривер Плейт») входят в число лучших бомбардиров турнира. Сборная Нигерии обыграла Саудовскую Аравию, сыграла вничью с победителями квартета F Колумбией и с минимальным счетом уступила норвежцам. Подопечные Диего Пласенте считаются фаворитами поединка, однако нигерийцы традиционно собирают крепкий коллектив на международные турниры. Сможет ли команда Нигерии выбить из турнира Аргентину или в четвертьфинал выйдет фаворит из Южной Америки?

Футбол. Чемпионат мира до 20 лет. ⅛ финала. Япония — Франция

01:55 (в ночь на четверг). Где смотреть: «Матч ТВ».

Сборная Японии уверенно победила в группе A, в которой выступала вместе с командами Чили (хозяева чемпионата), Египта и Новой Зеландии. Японцы по итогам группового этапа стали единственной командой, еще ни разу не пропустившей на турнире. Разница забитых и пропущенных мячей — 7:0. Сборная Франции победила ЮАР (2:0) и Новую Каледонию (6:0), но крупно уступила США (0:3). Сможет ли команда Франции взломать крепкую оборону сборной Японии или японцам удастся совершить сенсацию и выбить из турнира одного из фаворитов соревнований?

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон» — «Бостон»

02:30 (в ночь на четверг). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 1, 9.10.2025, 2:30
Вашингтон
-
Бостон
-

Команда Александра Овечкина стартует в новом сезоне домашним поединком против «Бостон Брюинз». Известно, что российский нападающий начнет сезон в первом звене вместе с Алексеем Протасом и Диланом Строумом. По контракту у Овечкина остался последний сезон в «Вашингтоне». Александр наверняка хотел бы завершить его с Кубком Стэнли в руках.

В июне нападающий Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры. Чуть раньше покинул столичный клуб и вернулся на родину в Швецию другой многолетний партнер Овечкина — Никлас Бэкстрем. В межсезонье клуб «Вашингтон» не усилился громкими именами, а потому команде Александра будет крайне трудно повторить успех прошлого сезона и стать победителем Восточной конференции по итогам регулярки.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше