Овечкин установил рекорд, но «Вашингтон» проиграл первый матч сезона НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями, но установил рекорд по числу сезонов в НХЛ для российских хоккеистов. Нынешний сезон стал для него 21-м. По 20 сезонов в североамериканской лиге провели Сергей Гончар и Евгений Малкин, который достиг этой отметки в ночь на среду, сыграв против «нью-Йорк Рейнджерс» (3:0) и отметившись двумя результативными передачами.