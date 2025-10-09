Овечкин установил рекорд, но «Вашингтон» проиграл первый матч сезона НХЛ

«Вашингтон» уступил «Бостону» в матче регулярного чемпионата нового сезона НХЛ (1:3).
Встреча прошла на домашней арене «Кэпиталз». В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (33-я минута), Элиас Линдхольм (48) и Морган Гики (60), у проигравших отличился Том Уилсон (48). Результативной передачей отметился защитник «Бостона» Никита Задоров.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями, но установил рекорд по числу сезонов в НХЛ для российских хоккеистов. Нынешний сезон стал для него 21-м. По 20 сезонов в североамериканской лиге провели Сергей Гончар и Евгений Малкин, который достиг этой отметки в ночь на среду, сыграв против «нью-Йорк Рейнджерс» (3:0) и отметившись двумя результативными передачами.
Напомним, в минувшем сезоне Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. В активе 40-летнего россиянина 897 голов в регулярных чемпионатах и 974 гола с учетом плей‑офф.
В следующем матче «Вашингтон» на выезде встретится с «Айлендерс». «Бостон» на домашней площадке примет «Чикаго».
Спенсер Карбери
Марко Штурм
Логан Томпсон
(00:00-58:14)
Джереми Суэймен
Логан Томпсон
(59:02-59:15)
01:51
Давид Пастрняк
06:46
Тревор ван Римсдайк
13:06
Шон Керали
19:13
Хенри Йокихарью
20:19
Чарли Макэвой
32:07
Давид Пастрняк
(Никита Задоров, Морган Гики)
32:42
Марк Кастелич
47:03
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Алексей Протас)
47:18
Джон Карлсон
47:41
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк, Павел Заха)
59:02
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит