19-летний российский хоккеист забил в дебютной игре НХЛ: видео

Встреча прошла на домашней арене «Эдмонтона». В составе победителей дебютный гол забил 19-летний российский форвард Матвей Гридин (32-я минута), еще по шайбе забросили Зари (34) и Коулман (40). У «Эдмонтона» отличились Ньюджент-Хопкинс (9), Манджапане (16) и Драйзайтль (28). Две результативные передачи оформил нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Победный буллит в составе «Калгари» на счету Назема Кадри.