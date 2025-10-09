Ричмонд
19-летний российский хоккеист забил в дебютной игре НХЛ: видео

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймс» Матвей Гридин отличился в своей дебютной игре.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

«Калгари» одержал победу над «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б).

Встреча прошла на домашней арене «Эдмонтона». В составе победителей дебютный гол забил 19-летний российский форвард Матвей Гридин (32-я минута), еще по шайбе забросили Зари (34) и Коулман (40). У «Эдмонтона» отличились Ньюджент-Хопкинс (9), Манджапане (16) и Драйзайтль (28). Две результативные передачи оформил нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Победный буллит в составе «Калгари» на счету Назема Кадри.

Гридин не только забил гол в своем первом матче в НХЛ, но и запустил камбэк «Калгари» при счете 0:3, который успешно завершился победой по буллитам.

19-летний Матвей Гридин был выбран «Калгари» под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2024 года, прошлый сезон он провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека и стал лучшим бомбардиром «Шавиниган Катарактс», набрав 79 очков (36 шайб + 43 передачи).

В следующем матче «Калгари» 9 октября на выезде сыграет против «Ванкувера». «Ойлерз» на своей площадке 11 октября также встретятся с «Ванкувером».

Эдмонтон
3:4
2:0, 1:2, 0:1, 0:0
Б
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
9.10.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Райан Гуска
Вратари
Стюарт Скиннер
(00:00-65:00)
Дастин Вольф
(00:00-65:00)
1-й период
08:51
Морган Фрост
09:53
Райан Нюджент-Хопкинс
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
11:04
Давид Томашек
16:11
Эндрю Манджапане
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
2-й период
27:40
Адам Клапка
28:32
Леон Драйзайтль
(Давид Томашек, Райан Нюджент-Хопкинс)
32:40
Матвей Гридин
(Назем Кадри, Мэтт Коронато)
33:38
Давид Томашек
34:47
Коннор Зари
(Адам Клапка)
3-й период
40:40
Блэйк Коулмэн
44:47
Райан Нюджент-Хопкинс
48:52
Адам Клапка
58:23
Трент Фредерик
Овертайм
63:31
Маккензи Уигар
63:31
Маккензи Уигар
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Назем Кадри
(Калгари)
Статистика
Эдмонтон
Калгари
Штрафное время
8
18
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
2
1
