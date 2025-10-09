Овечкин назвал причину поражения «Вашингтона» на старте сезона

«Он не очень хорошо работал с шайбой. У него было несколько хороших моментов, несколько хороших бросков, но были и ситуации, в которых ты знаешь, что он мог сделать больше. Но на это уйдет некоторое время, и он вернет форму», — приводит слова специалиста пресс-служба НХЛ.