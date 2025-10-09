Овечкин назвал причину поражения «Вашингтона» на старте сезона

Капитан «Кэпиталз» Овечкин провел на льду чуть более 18 минут, не отметившись результативными действиями, но установив рекорд по числу сезонов в НХЛ для российских хоккеистов. Нынешний сезон стал для него 21-м. По 20 сезонов в лиге провели Сергей Гончар и Евгений Малкин. 39-летний Малкин достиг этой отметки в первом матче нового сезона против «Рейнджерс» (3:0). В этой встрече он записал на свой счет две результативные передачи.
«Думаю, дело времени. Сегодня мы неплохо выглядели, но с каждой игрой будем играть все лучше и лучше. Видите, у всех четырех звеньев есть неплохие моменты, особенно в первых двух периодах. Мы просто не реализуем их», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
Об игре Овечкина высказался главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
«Он не очень хорошо работал с шайбой. У него было несколько хороших моментов, несколько хороших бросков, но были и ситуации, в которых ты знаешь, что он мог сделать больше. Но на это уйдет некоторое время, и он вернет форму», — приводит слова специалиста пресс-служба НХЛ.
Напомним, в минувшем сезоне Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. В активе 40-летнего россиянина 897 голов в регулярных чемпионатах и 974 гола с учетом плей‑офф.
В следующем матче «Вашингтон» на выезде встретится с «Айлендерс». «Бостон» на домашней площадке примет «Чикаго».
Спенсер Карбери
Марко Штурм
Логан Томпсон
(00:00-58:14)
Джереми Суэймен
Логан Томпсон
(59:02-59:15)
01:51
Давид Пастрняк
06:46
Тревор ван Римсдайк
13:06
Шон Керали
19:13
Хенри Йокихарью
20:19
Чарли Макэвой
32:07
Давид Пастрняк
(Никита Задоров, Морган Гики)
32:42
Марк Кастелич
47:03
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Алексей Протас)
47:18
Джон Карлсон
47:41
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк, Павел Заха)
59:02
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит