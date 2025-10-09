Гридин о голе в дебюте: пару лет назад я играл в НХЛ лишь на приставке

«Нереально. Пару лет назад я играл в НХЛ только на Playstation. Теперь я играю здесь, так что это приятно. Я пытался отдать пас, но шайба срикошетила от конька защитника и влетела в ворота. Меня это устраивает. Я никогда не забуду свою первую игру и первый гол в НХЛ», — цитирует Гридина пресс-служба клуба.
Гридин стал четвертым хоккеистом до 20-летнего возраста в истории «Калгари» с голом в дебютном матче в НХЛ.
19-летний Матвей Гридин был выбран «Калгари» под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2024 года, прошлый сезон он провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека и стал лучшим бомбардиром «Шавиниган Катарактс», набрав 79 очков (36 шайб + 43 передачи).
В следующем матче «Калгари» 9 октября на выезде сыграет против «Ванкувера».
Крис Ноблок
Райан Гуска
Стюарт Скиннер
(00:00-65:00)
Дастин Вольф
(00:00-65:00)
08:51
Морган Фрост
09:53
Райан Нюджент-Хопкинс
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
11:04
Давид Томашек
16:11
Эндрю Манджапане
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
27:40
Адам Клапка
28:32
Леон Драйзайтль
(Давид Томашек, Райан Нюджент-Хопкинс)
32:40
Матвей Гридин
(Назем Кадри, Мэтт Коронато)
33:38
Давид Томашек
34:47
Коннор Зари
(Адам Клапка)
40:40
Блэйк Коулмэн
44:47
Райан Нюджент-Хопкинс
48:52
Адам Клапка
58:23
Трент Фредерик
63:31
Маккензи Уигар
63:31
Маккензи Уигар
победный бросок: Назем Кадри
(Калгари)
