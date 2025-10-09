Гридин о голе в дебюте: пару лет назад я играл в НХЛ лишь на приставке

«Нереально. Пару лет назад я играл в НХЛ только на Playstation. Теперь я играю здесь, так что это приятно. Я пытался отдать пас, но шайба срикошетила от конька защитника и влетела в ворота. Меня это устраивает. Я никогда не забуду свою первую игру и первый гол в НХЛ», — цитирует Гридина пресс-служба клуба.