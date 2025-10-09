Ричмонд
Гридин о голе в дебюте: пару лет назад я играл в НХЛ лишь на приставке

18-летний нападающий «Калгари Флеймс» Матвей Гридин прокомментировал заброшенную шайбу в своем дебютном матче в НХЛ против «Эдмонтона» (4:3 Б).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Нереально. Пару лет назад я играл в НХЛ только на Playstation. Теперь я играю здесь, так что это приятно. Я пытался отдать пас, но шайба срикошетила от конька защитника и влетела в ворота. Меня это устраивает. Я никогда не забуду свою первую игру и первый гол в НХЛ», — цитирует Гридина пресс-служба клуба.

Гридин стал четвертым хоккеистом до 20-летнего возраста в истории «Калгари» с голом в дебютном матче в НХЛ.

19-летний Матвей Гридин был выбран «Калгари» под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2024 года, прошлый сезон он провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека и стал лучшим бомбардиром «Шавиниган Катарактс», набрав 79 очков (36 шайб + 43 передачи).

В следующем матче «Калгари» 9 октября на выезде сыграет против «Ванкувера».

Эдмонтон
3:4
2:0, 1:2, 0:1, 0:0
Б
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
9.10.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Райан Гуска
Вратари
Стюарт Скиннер
(00:00-65:00)
Дастин Вольф
(00:00-65:00)
1-й период
08:51
Морган Фрост
09:53
Райан Нюджент-Хопкинс
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
11:04
Давид Томашек
16:11
Эндрю Манджапане
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
2-й период
27:40
Адам Клапка
28:32
Леон Драйзайтль
(Давид Томашек, Райан Нюджент-Хопкинс)
32:40
Матвей Гридин
(Назем Кадри, Мэтт Коронато)
33:38
Давид Томашек
34:47
Коннор Зари
(Адам Клапка)
3-й период
40:40
Блэйк Коулмэн
44:47
Райан Нюджент-Хопкинс
48:52
Адам Клапка
58:23
Трент Фредерик
Овертайм
63:31
Маккензи Уигар
63:31
Маккензи Уигар
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Назем Кадри
(Калгари)
Статистика
Эдмонтон
Калгари
Штрафное время
8
18
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит