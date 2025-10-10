Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.26
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.01
П2
5.06
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2

Кучеров начал сезон с дубля, но это не помогло «Тампе» победить

«Тампа-Бэй» проиграла стартовый матч сезона НХЛ «Оттаве» (4:5), в составе которой три очка набрал защитник Артем Зуб.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней площадке «Лайтнинг». В составе победителей шайбы забросили Дилан Козенс (11-я минута), российский защитник Артем Зуб (21), Клод Жиру (60). Еще два гола на счету Шейна Пинто (36, 59). У хозяев отличились Оливер Бьеркстранд (6), Брейден Пойнт (7) и оформивший дубль российский форвард Никита Кучеров (15, 60).

Защитник Артем Зуб забил 20-й гол в карьере в НХЛ. Также он отметился результативной передачей.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 33.

В других матчах игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» с российским форвардом Иваном Демидовым, который отметился результативной передачей, обыграл «Детройт» со счетом 5:1. «Бостон» в овертайме был сильнее «Чикаго» (4:3), а действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» одержала победу над «Филадельфией» (2:1).

Тампа-Бэй
4:5
3:1, 0:2, 1:2
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
10.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Трэвис Грин
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-58:46)
Линус Улльмарк
(00:00-38:24)
Андрей Василевский
(59:12-59:22)
Линус Улльмарк
(c 38:31)
1-й период
02:26
Кертис Дуглас
02:26
Кертис Макдермид
04:45
Дилан Козенс
05:35
Оливер Бьоркстранд
(Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцель)
07:00
Брэйден Пойнт
(Даррен Раддиш, Джейк Гюнцель)
09:10
Брэндон Хагель
10:18
Дилан Козенс
(Брэди Ткачак, Джейк Сандерсон)
12:34
Энтони Чирелли
12:34
Брэндон Хагель
12:34
Тома Шабо
12:34
Брэди Ткачак
12:38
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
12:38
Донован Себранго
12:58
Дэвид Перрон
14:46
Никита Кучеров
(Виктор Хедман, Брэйден Пойнт)
15:19
Понтус Хольмберг
2-й период
20:42
Артем Зуб
(Брэди Ткачак, Тим Штюцле)
27:53
Митчелл Чаффи
35:09
Шейн Пинто
(Артем Зуб, Брэди Ткачак)
38:31
Митчелл Чаффи
3-й период
42:23
Артем Зуб
58:13
Шейн Пинто
(Джейк Сандерсон)
59:12
Клод Жиру
(Артем Зуб, Шейн Пинто)
59:46
Никита Кучеров
(Виктор Хедман, Даррен Раддиш)
Статистика
Тампа-Бэй
Оттава
Штрафное время
22
20
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
