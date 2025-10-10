Кучеров начал сезон с дубля, но это не помогло «Тампе» победить

Встреча прошла на домашней площадке «Лайтнинг». В составе победителей шайбы забросили Дилан Козенс (11-я минута), российский защитник Артем Зуб (21), Клод Жиру (60). Еще два гола на счету Шейна Пинто (36, 59). У хозяев отличились Оливер Бьеркстранд (6), Брейден Пойнт (7) и оформивший дубль российский форвард Никита Кучеров (15, 60).
Защитник Артем Зуб забил 20-й гол в карьере в НХЛ. Также он отметился результативной передачей.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 33.
В других матчах игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» с российским форвардом Иваном Демидовым, который отметился результативной передачей, обыграл «Детройт» со счетом 5:1. «Бостон» в овертайме был сильнее «Чикаго» (4:3), а действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» одержала победу над «Филадельфией» (2:1).
Джон Купер
Трэвис Грин
Андрей Василевский
(00:00-58:46)
Линус Улльмарк
(00:00-38:24)
Андрей Василевский
(59:12-59:22)
Линус Улльмарк
(c 38:31)
02:26
Кертис Дуглас
02:26
Кертис Макдермид
04:45
Дилан Козенс
05:35
Оливер Бьоркстранд
(Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцель)
07:00
Брэйден Пойнт
(Даррен Раддиш, Джейк Гюнцель)
09:10
Брэндон Хагель
10:18
Дилан Козенс
(Брэди Ткачак, Джейк Сандерсон)
12:34
Энтони Чирелли
12:34
Брэндон Хагель
12:34
Тома Шабо
12:34
Брэди Ткачак
12:38
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
12:38
Донован Себранго
12:58
Дэвид Перрон
14:46
Никита Кучеров
(Виктор Хедман, Брэйден Пойнт)
15:19
Понтус Хольмберг
20:42
Артем Зуб
(Брэди Ткачак, Тим Штюцле)
27:53
Митчелл Чаффи
35:09
Шейн Пинто
(Артем Зуб, Брэди Ткачак)
38:31
Митчелл Чаффи
42:23
Артем Зуб
58:13
Шейн Пинто
(Джейк Сандерсон)
59:12
Клод Жиру
(Артем Зуб, Шейн Пинто)
59:46
Никита Кучеров
(Виктор Хедман, Даррен Раддиш)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит