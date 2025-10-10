Воронков забил единственный гол «Коламбуса» в игре c «Нэшвиллом»

«Коламбус Блю Джэкетс» на выезде проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в Нэшвилле и завершилась со счетом 2:1. Шайбы Майкла Бантинга и Райана О’Райли принесли победу «Нэшвиллу», российский нападающий Дмитрий Воронков забил единственную шайбу «Коламбуса».
25-летний хоккеист за 15:21 на льду (0:44 — в большинстве) нанес два броска в створ, провёл два силовых приёма и заработал показатель полезности +1. Его одноклубники Кирилл Марченко (17:10) и Иван Проворов (24:27) не отметились результативными действиями, хотя Марченко нанес рекордные в матче 8 бросков.
Дмитрий Воронков в карьере набрал 82 (42+40) очка в 149 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. С 2019-го по 2023 год он выступал в КХЛ за «Ак Барс». Воронков — серебряный призер олимпийских игр в Пекине 2022 года в составе сборной России, а также серебряный призер чемпионата мира среди молодежных команд 2020 года.
В ночь на воскресенье, 12 октября, «Коламбус» сыграет с «Миннесотой». Начало матча — в 3 часа ночи по московскому времени.
Эндрю Брюнетт
Дин Эвасон
Юусе Сарос
Джет Гривз
(00:00-58:48)
06:45
Майкл Бантинг
(Эрик Хаула)
10:08
Майкл Бантинг
10:08
Данте Фаббро
12:43
Бун Дженнер
16:01
Дмитрий Воронков
(Дэймон Северсон, Дентон Матейчук)
28:48
Шон Монахэн
30:27
Исак Лундестрем
36:55
Майк Маккэррон
42:07
Зак Эштон-Риз
42:41
Райан О`Райлли
(Филип Форсберг, Роман Йоси)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит