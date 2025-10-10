Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.03
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.28
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.01
П2
5.06
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2

Воронков забил единственный гол «Коламбуса» в игре c «Нэшвиллом»

Гол Дмитрия Воронкова не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Нэшвиллом» — 1:2.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Коламбус Блю Джэкетс» на выезде проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в Нэшвилле и завершилась со счетом 2:1. Шайбы Майкла Бантинга и Райана О’Райли принесли победу «Нэшвиллу», российский нападающий Дмитрий Воронков забил единственную шайбу «Коламбуса».

25-летний хоккеист за 15:21 на льду (0:44 — в большинстве) нанес два броска в створ, провёл два силовых приёма и заработал показатель полезности +1. Его одноклубники Кирилл Марченко (17:10) и Иван Проворов (24:27) не отметились результативными действиями, хотя Марченко нанес рекордные в матче 8 бросков.

Дмитрий Воронков в карьере набрал 82 (42+40) очка в 149 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. С 2019-го по 2023 год он выступал в КХЛ за «Ак Барс». Воронков — серебряный призер олимпийских игр в Пекине 2022 года в составе сборной России, а также серебряный призер чемпионата мира среди молодежных команд 2020 года.

В ночь на воскресенье, 12 октября, «Коламбус» сыграет с «Миннесотой». Начало матча — в 3 часа ночи по московскому времени.

Нэшвилл
2:1
1:1, 0:0, 1:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
10.10.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17244 зрителя
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Дин Эвасон
Вратари
Юусе Сарос
Джет Гривз
(00:00-58:48)
1-й период
06:45
Майкл Бантинг
(Эрик Хаула)
10:08
Майкл Бантинг
10:08
Данте Фаббро
12:43
Бун Дженнер
16:01
Дмитрий Воронков
(Дэймон Северсон, Дентон Матейчук)
2-й период
28:48
Шон Монахэн
30:27
Исак Лундестрем
36:55
Майк Маккэррон
3-й период
42:07
Зак Эштон-Риз
42:41
Райан О`Райлли
(Филип Форсберг, Роман Йоси)
Статистика
Нэшвилл
Коламбус
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит