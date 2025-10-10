Воронков забил единственный гол «Коламбуса» в игре c «Нэшвиллом»

Дмитрий Воронков в карьере набрал 82 (42+40) очка в 149 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. С 2019-го по 2023 год он выступал в КХЛ за «Ак Барс». Воронков — серебряный призер олимпийских игр в Пекине 2022 года в составе сборной России, а также серебряный призер чемпионата мира среди молодежных команд 2020 года.