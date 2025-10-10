Российского голкипера признали первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин оформил шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:0). Российский хоккеист отразил 37 бросков. Этот матч стал для Шестеркина 22-м в регулярных чемпионатах без пропущенных шайб. По этому показателю он обошел Лорна Шабо и занял восьмое место в истории «Рейнджерс».