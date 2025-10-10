Российского голкипера признали первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин оформил шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:0). Российский хоккеист отразил 37 бросков. Этот матч стал для Шестеркина 22-м в регулярных чемпионатах без пропущенных шайб. По этому показателю он обошел Лорна Шабо и занял восьмое место в истории «Рейнджерс».
Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин отметился в этом матче результативной передачей.
Второй звездой игрового дня в НХЛ стал Шейн Пинто из «Оттавы», который оформил дубль и отдал голевую передачу в гостевом матче против «Тампы» (5:4).
Третьей звездой дня был признан вратарь «Миннесоты» Филип Густафссон, который оформил шатаут в выездной встрече против «Сент-Луиса» (5:0). Голкипер отразил 26 бросков по воротам.
Ранее Шестеркин вошел в топ-30 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network. Российский вратарь «Рейнджерс» занял в списке 26-е место. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Шестеркин принял участие в 61 матче из 82, в которых одержал 27 побед. В среднем за игру он отражал 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,86.
Линди Рафф
Майк Салливан
Алекс Лайон
(00:00-57:16)
Игорь Шестеркин
Алекс Лайон
(c 57:25)
07:14
Мэйсон Гиртсен
11:43
Алексис Лафренье
(Винс Трочек, Артемий Панарин)
20:28
Уилл Куилль
26:22
Урхо Вааканайнен
34:28
Джейсон Зукер
34:28
Брэйден Шнайдер
37:58
Уильям Борген
40:04
Тэйдж Томпсон
46:54
Уилл Куилль
49:24
Джастин Дэнфорт
54:46
Карсон Соуси
(Уильям Борген, Джей Ти Миллер)
57:11
Джей Ти Миллер
(Брэйден Шнайдер, Алексис Лафренье)
57:25
Адам Фокс
(Сэм Кэррик)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит