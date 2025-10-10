Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.03
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.28
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.01
П2
5.06
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2

Российского голкипера признали первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин оформил шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:0). Российский хоккеист отразил 37 бросков. Этот матч стал для Шестеркина 22-м в регулярных чемпионатах без пропущенных шайб. По этому показателю он обошел Лорна Шабо и занял восьмое место в истории «Рейнджерс».

Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин отметился в этом матче результативной передачей.

Второй звездой игрового дня в НХЛ стал Шейн Пинто из «Оттавы», который оформил дубль и отдал голевую передачу в гостевом матче против «Тампы» (5:4).

Третьей звездой дня был признан вратарь «Миннесоты» Филип Густафссон, который оформил шатаут в выездной встрече против «Сент-Луиса» (5:0). Голкипер отразил 26 бросков по воротам.

Ранее Шестеркин вошел в топ-30 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network. Российский вратарь «Рейнджерс» занял в списке 26-е место. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Шестеркин принял участие в 61 матче из 82, в которых одержал 27 побед. В среднем за игру он отражал 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,86.

Баффало
0:4
0:1, 0:0, 0:3
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
10.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Майк Салливан
Вратари
Алекс Лайон
(00:00-57:16)
Игорь Шестеркин
Алекс Лайон
(c 57:25)
1-й период
07:14
Мэйсон Гиртсен
11:43
Алексис Лафренье
(Винс Трочек, Артемий Панарин)
2-й период
20:28
Уилл Куилль
26:22
Урхо Вааканайнен
34:28
Джейсон Зукер
34:28
Брэйден Шнайдер
37:58
Уильям Борген
3-й период
40:04
Тэйдж Томпсон
46:54
Уилл Куилль
49:24
Джастин Дэнфорт
54:46
Карсон Соуси
(Уильям Борген, Джей Ти Миллер)
57:11
Джей Ти Миллер
(Брэйден Шнайдер, Алексис Лафренье)
57:25
Адам Фокс
(Сэм Кэррик)
Статистика
Баффало
Рейнджерс
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
4
3
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит