Губерниев — об Овечкине: Дальше пойдет с опережением графика

— Пока что это ни о чем не говорит. Четыре матча — определенная тенденция, но Овечкин входит в сезон после травмы и еще свое возьмет. Если бы было сыграно 10−15 матчей — одна история, а четыре игры — явно не показатель. Дальше он пойдет с опережением графика и начнет забивать. Саше я желаю здоровья, после рекорда он все равно в полном порядке и будет полезен своей команде, я в этом не сомневаюсь. Напоминаю, что хоккей — командная игра. Личные показатели, конечно, имеют значение, но весьма важнее, чтобы команда выигрывала трофеи. Остальное — дело второстепенное, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».