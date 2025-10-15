Губерниев — об Овечкине: Дальше пойдет с опережением графика

Напомним, 40-летний Овечкин не смог отличиться в четырех матчах нового регулярного чемпионата НХЛ, повторив личный антирекорд. Ранее ему не удавалось забить в сезонах‑2012/13 и 2023/24. В обоих случаях Овечкин забросил шайбу в пятом матче.
— Пока что это ни о чем не говорит. Четыре матча — определенная тенденция, но Овечкин входит в сезон после травмы и еще свое возьмет. Если бы было сыграно 10−15 матчей — одна история, а четыре игры — явно не показатель. Дальше он пойдет с опережением графика и начнет забивать. Саше я желаю здоровья, после рекорда он все равно в полном порядке и будет полезен своей команде, я в этом не сомневаюсь. Напоминаю, что хоккей — командная игра. Личные показатели, конечно, имеют значение, но весьма важнее, чтобы команда выигрывала трофеи. Остальное — дело второстепенное, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. В активе россиянина 897 голов в регулярных чемпионатах и 974 гола с учетом плей‑офф.
В следующем матче «Вашингтон» на своей площадке примет «Миннесоту» с Кириллом Капризовым в составе.