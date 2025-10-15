Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
1
:
Лада
0
Все коэффициенты
П1
1.78
X
5.40
П2
7.60
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
1
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.22
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.23
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.94
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.60
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2

Губерниев — об Овечкине: Дальше пойдет с опережением графика

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о безголевой серии капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, 40-летний Овечкин не смог отличиться в четырех матчах нового регулярного чемпионата НХЛ, повторив личный антирекорд. Ранее ему не удавалось забить в сезонах‑2012/13 и 2023/24. В обоих случаях Овечкин забросил шайбу в пятом матче.

— Пока что это ни о чем не говорит. Четыре матча — определенная тенденция, но Овечкин входит в сезон после травмы и еще свое возьмет. Если бы было сыграно 10−15 матчей — одна история, а четыре игры — явно не показатель. Дальше он пойдет с опережением графика и начнет забивать. Саше я желаю здоровья, после рекорда он все равно в полном порядке и будет полезен своей команде, я в этом не сомневаюсь. Напоминаю, что хоккей — командная игра. Личные показатели, конечно, имеют значение, но весьма важнее, чтобы команда выигрывала трофеи. Остальное — дело второстепенное, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. В активе россиянина 897 голов в регулярных чемпионатах и 974 гола с учетом плей‑офф.

В следующем матче «Вашингтон» на своей площадке примет «Миннесоту» с Кириллом Капризовым в составе.


