Шайбы Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» обыграть «Рейнджерс»

У гостей заброшенными шайбами отметились Йонас Бродин (6'), Данила Юров (49') и Кирилл Капризов (59'). У хозяев единственный гол на счету Артемия Панарина (1').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил пятую шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. После 7 сыгранных матчей на его счету стало 10 (5+5) набранных очков. 28‑летний россиянин стал первым хоккеистом «Миннесоты» в истории, кто трижды набирал 10 очков за семь или менее стартовых матчей регулярного сезона НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил первую шайбу в НХЛ и был признан первой звездой матча. Для 21-летнего россиянина этот матч был пятым в лиге. Ранее Юров на протяжении пяти сезонов выступал за магнитогорский «Металлург», с которым в 2024 году выиграл Кубок Гагарина.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил вторую шайбу в этом сезоне, которая стала для его команды первой домашней в этом сезоне. Таким образом, 33-летний россиянин завершил безголевую серию команды на домашнем льду, которая продлилась 180 минут 57 секунд. «Рейнджерс» не хватило чуть более шести минут, чтобы побить антирекорд, установленный ныне не существующим клубом «Питтсбург Пайрэтс» в сезоне-1928/29.
После 8 сыгранных матчей на счету Панарина стало 7 (2+5) набранных очков. Он является самым результативным игроком «Рейнджерс» в этом сезоне.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.
«Миннесота» прервала серию из трех поражений и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 23 октября, «дикари» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».
«Рейнджерс» проиграл четыре из пяти последних матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 24 октября, нью-йоркцы дома сыграют против «Сан-Хосе».
Майк Салливан
Джон Хайнс
Игорь Шестеркин
(00:00-58:18)
Филип Густавссон
Игорь Шестеркин
(58:24-58:33)
00:57
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Уильям Борген)
05:10
Юнас Бродин
(Мэтт Болди, Юэль Эрикссон Эк)
15:11
Уильям Борген
25:08
Алексис Лафренье
36:37
Уилл Куилль
43:05
Джейкоб Миддлтон
48:16
Данила Юров
(Маркус Юханссон)
58:24
Кирилл Капризов
(Райан Хартман)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит