Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.20
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.19
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.92
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2

Шайбы Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» обыграть «Рейнджерс»

«Миннесота» на выезде обыграла «Рейнджерс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Йонас Бродин (6'), Данила Юров (49') и Кирилл Капризов (59'). У хозяев единственный гол на счету Артемия Панарина (1').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил пятую шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. После 7 сыгранных матчей на его счету стало 10 (5+5) набранных очков. 28‑летний россиянин стал первым хоккеистом «Миннесоты» в истории, кто трижды набирал 10 очков за семь или менее стартовых матчей регулярного сезона НХЛ.

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил первую шайбу в НХЛ и был признан первой звездой матча. Для 21-летнего россиянина этот матч был пятым в лиге. Ранее Юров на протяжении пяти сезонов выступал за магнитогорский «Металлург», с которым в 2024 году выиграл Кубок Гагарина.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил вторую шайбу в этом сезоне, которая стала для его команды первой домашней в этом сезоне. Таким образом, 33-летний россиянин завершил безголевую серию команды на домашнем льду, которая продлилась 180 минут 57 секунд. «Рейнджерс» не хватило чуть более шести минут, чтобы побить антирекорд, установленный ныне не существующим клубом «Питтсбург Пайрэтс» в сезоне-1928/29.

После 8 сыгранных матчей на счету Панарина стало 7 (2+5) набранных очков. Он является самым результативным игроком «Рейнджерс» в этом сезоне.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

«Миннесота» прервала серию из трех поражений и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 23 октября, «дикари» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».

«Рейнджерс» проиграл четыре из пяти последних матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 24 октября, нью-йоркцы дома сыграют против «Сан-Хосе».

Рейнджерс
1:3
1:1, 0:0, 0:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
21.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Джон Хайнс
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-58:18)
Филип Густавссон
Игорь Шестеркин
(58:24-58:33)
1-й период
00:57
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Уильям Борген)
05:10
Юнас Бродин
(Мэтт Болди, Юэль Эрикссон Эк)
15:11
Уильям Борген
2-й период
25:08
Алексис Лафренье
36:37
Уилл Куилль
3-й период
43:05
Джейкоб Миддлтон
48:16
Данила Юров
(Маркус Юханссон)
58:24
Кирилл Капризов
(Райан Хартман)
Статистика
Рейнджерс
Миннесота
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше