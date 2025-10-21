Российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ

Эпизод произошел на 14-й минуте встречи. Флери применил силовой прием против нападающего «Филадельфии» Гарнета Хэтэуэя, после чего Гребенкин решил вступиться за партнера, сбросил перчатки и набросился на обидчика. Драка продлилась всего несколько секунд — судьи быстро вмешались и разняли хоккеистов.
По итогам драки Гребенкин получил малый, большой и дисциплинарный штраф как зачинщик драки, что в сумме дало ему 17 минут штрафного времени. Благодаря этому 24-летний россиянин вошел в пятерку лидеров сезона по количеству штрафных минут.
Гребенкин перебрался в НХЛ весной 2024 года после завоевания Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». В прошлом сезоне он провел семь матчей за «Торонто», в которых не сумел отметиться результативными действиями.
В марте этого года Гребенкин был обменян в «Филадельфию». В этом сезоне провел за клуб четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.
«Филадельфия» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 24 октября, «летчики» на выезде сыграют с «Оттавой».