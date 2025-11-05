Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»

Победу «Миннесоте» принес точный бросок Маркуса Юханссона (64'), который забил один из самых необычных голов в истории НХЛ. Во время решающей атаки вратарь «Нэшвилла» Юстус Аннунен намеренно сдвинул ворота, после чего 35-летний швед направил шайбу в их сторону. Несмотря на то что она фактически не побывала в воротах, судьи засчитали взятие.