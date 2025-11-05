Ричмонд
Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»

«Миннесота» дома обыграла «Нэшвилл» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев в основное время отличились Кирилл Капризов (11') и Зеев Буим (37'). У гостей забивали Мэттью Вуд (26') и Стивен Стэмкос (60'), поразивший ворота «дикарей» за 0,3 секунды до конца основного времени.

Победу «Миннесоте» принес точный бросок Маркуса Юханссона (64'), который забил один из самых необычных голов в истории НХЛ. Во время решающей атаки вратарь «Нэшвилла» Юстус Аннунен намеренно сдвинул ворота, после чего 35-летний швед направил шайбу в их сторону. Несмотря на то что она фактически не побывала в воротах, судьи засчитали взятие.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил восьмую шайбу в сезоне, реализовав большинство. Также 28-летний россиянин поучаствовал в победной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету Капризова после 14 сыгранных матчей 18 (8+10) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил восьмую шайбу в сезоне, реализовав большинство. Также 28-летний россиянин поучаствовал в победной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету Капризова после 14 сыгранных матчей 18 (8+10) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 33-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей 9 (2+7) набранных очков.

«Миннесота» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, отставая от зоны плей-офф на два балла. В пятницу, 7 ноября, «дикари» на выезде сыграют против «Каролины».

Миннесота
3:2
1:0, 1:1, 0:1
ОТ
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
5.11.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center
Главные тренеры
Джон Хайнс
Эндрю Брюнетт
Вратари
Филип Густавссон
Юстус Аннунен
1-й период
02:04
Джастин Бэррон
10:09
Майкл Бантинг
10:44
Кирилл Капризов
(Джаред Сперджен, Владимир Тарасенко)
2-й период
22:46
Давид Иржичек
25:16
Мэттью Вуд
(Майк Маккэррон, Тайсон Джост)
34:08
Стивен Стэмкос
36:01
Зеев Байэм
(Брок Фэйбер, Маркус Юханссон)
36:50
Кирилл Капризов
3-й период
59:59
Стивен Стэмкос
(Ник Бланкенбург)
Овертайм
63:38
Маркус Юханссон
(Кирилл Капризов, Брок Фэйбер)
Статистика
Миннесота
Нэшвилл
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
