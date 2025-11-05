Ричмонд
Тренер «Вашингтона» объяснил причину голевой засухи Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что безголовая серия Александра Овечкина является следствие неудачной игры всей команды на старте сезона. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Капитан «Вашингтона» забросил всего две шайбы в первых 12 матчах регулярного чемпионата, повторив свой худший результат в карьере.

«В целом, в первых 12 играх при 5 на 5 я не заметил его игры. Игра в большинстве была проблемой, и это результат всей нашей игры в большинстве как команды. Так что, я думаю, это негативно на нем сказывается. Когда у него нет возможностей, времени в зоне нападения, бросков, голевых моментов и всего остального, это нехорошо», — сказал Карбери.

В этом сезоне Овечкин провел 12 матчей и набрал 7 (2+5) очков. Его текущая безголевая серия составляет четыре матча. Следующая шайба станет для 40-летнего россиянина юбилейной 900-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Вашингтон» проиграл четыре последних матча и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В четверг, 6 ноября, «столичные» дома сыграют против «Сент-Луиса».

Баффало
4:3
3:2, 0:1, 0:0, 0:0
Б
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
2.11.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Спенсер Карбери
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-64:28)
Чарли Линдгрен
(00:00-64:52)
1-й период
01:07
Дилан Строум
(Райан Леонард)
02:15
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл, Том Уилсон)
02:30
Тэйдж Томпсон
(Джордан Гринуэй, Джейсон Зукер)
04:39
Том Уилсон
07:04
Джордан Гринуэй
07:04
Джордан Гринуэй
07:04
Том Уилсон
07:04
Том Уилсон
07:04
Том Уилсон
10:02
Алекс Так
(Оуэн Пауэр, Джош Доан)
18:45
Исак Росен
(Конор Тимминс, Джек Куинн)
2-й период
26:20
Алекс Так
34:16
Райан Леонард
39:17
Сонни Милано
(Мартин Фехервари, Мэтт Рой)
39:17
Боуэн Байрам
39:17
Райан Леонард
3-й период
43:11
Деклэйн Чисхольм
46:09
Пэйтон Кребс
48:26
Бек Маленстин
56:48
Алекс Так
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Боуэн Байрам
(Баффало)
Статистика
Баффало
Вашингтон
Штрафное время
17
25
Игра в большинстве
3
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
