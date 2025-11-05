Тренер «Вашингтона» объяснил причину голевой засухи Овечкина

Капитан «Вашингтона» забросил всего две шайбы в первых 12 матчах регулярного чемпионата, повторив свой худший результат в карьере.
«В целом, в первых 12 играх при 5 на 5 я не заметил его игры. Игра в большинстве была проблемой, и это результат всей нашей игры в большинстве как команды. Так что, я думаю, это негативно на нем сказывается. Когда у него нет возможностей, времени в зоне нападения, бросков, голевых моментов и всего остального, это нехорошо», — сказал Карбери.
В этом сезоне Овечкин провел 12 матчей и набрал 7 (2+5) очков. Его текущая безголевая серия составляет четыре матча. Следующая шайба станет для 40-летнего россиянина юбилейной 900-й в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Вашингтон» проиграл четыре последних матча и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В четверг, 6 ноября, «столичные» дома сыграют против «Сент-Луиса».
Линди Рафф
Спенсер Карбери
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-64:28)
Чарли Линдгрен
(00:00-64:52)
01:07
Дилан Строум
(Райан Леонард)
02:15
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл, Том Уилсон)
02:30
Тэйдж Томпсон
(Джордан Гринуэй, Джейсон Зукер)
04:39
Том Уилсон
07:04
Джордан Гринуэй
07:04
Джордан Гринуэй
07:04
Том Уилсон
07:04
Том Уилсон
07:04
Том Уилсон
10:02
Алекс Так
(Оуэн Пауэр, Джош Доан)
18:45
Исак Росен
(Конор Тимминс, Джек Куинн)
26:20
Алекс Так
34:16
Райан Леонард
39:17
Сонни Милано
(Мартин Фехервари, Мэтт Рой)
39:17
Боуэн Байрам
39:17
Райан Леонард
43:11
Деклэйн Чисхольм
46:09
Пэйтон Кребс
48:26
Бек Маленстин
56:48
Алекс Так
победный бросок: Боуэн Байрам
(Баффало)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит