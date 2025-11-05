Ричмонд
Гол Подколзина не спас «Эдмонтон» от проигрыша «Далласу»

«Даллас» дома обыграл «Эдмонтон» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Микко Рантанен (30', 49'), еще одну шайбу забросил Миро Хейсканен (53'). У гостей отличились Василий Подколзин (4'), Леон Драйзайтль (8') и Коннор Макдэвид (48'). Победу «Далласу» в послематчевой серии буллитов принес точный бросок Уайатта Джонсона.

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил вторую шайбу в этом сезоне. На счету 24-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 6 (2+4) набранных очков.

Защитник «Далласа» Илья Любушкин не сумел отметиться результативными действиями.

«Эдмонтон» потерпел третье поражение в четырех последних матчах и опустился на девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В воскресенье, 9 ноября, «нефтяники» дома сыграют против «Колорадо».

«Даллас» занимает шестую строчку в турнирной таблице Запада. В пятницу, 7 ноября, «звезды» дома сыграют против «Анахайма».

Даллас
4:3
0:2, 1:0, 2:1, 0:0
Б
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
5.11.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center
Главные тренеры
Глен Гулутзан
Крис Ноблок
Вратари
Кейси Десмит
Стюарт Скиннер
1-й период
03:40
Василий Подколзин
(Джек Рословик, Эван Бушар)
06:52
Эса Линделл
07:07
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Джек Рословик)
07:49
Дарнелл Нерс
09:33
Командный штраф
10:48
Джек Рословик
2-й период
23:04
Лиан Биксель
28:33
Леон Драйзайтль
29:10
Микко Рантанен
(Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон)
35:39
Алек Регула
3-й период
47:51
Коннор Макдэвид
(Райан Нюджент-Хопкинс, Эндрю Манджапане)
48:37
Микко Рантанен
(Уайатт Джонстон, Алекс Петровик)
52:20
Миро Хейсканен
(Микко Рантанен, Уайатт Джонстон)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Уайатт Джонстон
(Даллас)
Статистика
Даллас
Эдмонтон
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит