Гол Подколзина не спас «Эдмонтон» от проигрыша «Далласу»

У хозяев дублем отметился Микко Рантанен (30', 49'), еще одну шайбу забросил Миро Хейсканен (53'). У гостей отличились Василий Подколзин (4'), Леон Драйзайтль (8') и Коннор Макдэвид (48'). Победу «Далласу» в послематчевой серии буллитов принес точный бросок Уайатта Джонсона.
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил вторую шайбу в этом сезоне. На счету 24-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 6 (2+4) набранных очков.
Защитник «Далласа» Илья Любушкин не сумел отметиться результативными действиями.
«Эдмонтон» потерпел третье поражение в четырех последних матчах и опустился на девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В воскресенье, 9 ноября, «нефтяники» дома сыграют против «Колорадо».
«Даллас» занимает шестую строчку в турнирной таблице Запада. В пятницу, 7 ноября, «звезды» дома сыграют против «Анахайма».
Глен Гулутзан
Крис Ноблок
Кейси Десмит
Стюарт Скиннер
03:40
Василий Подколзин
(Джек Рословик, Эван Бушар)
06:52
Эса Линделл
07:07
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Джек Рословик)
07:49
Дарнелл Нерс
09:33
Командный штраф
10:48
Джек Рословик
23:04
Лиан Биксель
28:33
Леон Драйзайтль
29:10
Микко Рантанен
(Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон)
35:39
Алек Регула
47:51
Коннор Макдэвид
(Райан Нюджент-Хопкинс, Эндрю Манджапане)
48:37
Микко Рантанен
(Уайатт Джонстон, Алекс Петровик)
52:20
Миро Хейсканен
(Микко Рантанен, Уайатт Джонстон)
победный бросок: Уайатт Джонстон
(Даллас)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит