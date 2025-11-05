Бобровский впервые за семь лет пропустил семь шайб в матче НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 32 бросков по своим воротам. 37-летний россиянин в четвертый раз в карьере пропустил в матче НХЛ семь или более шайб. В последний раз подобное произошло с ним в декабре 2018 года, когда он, выступая за «Коламбус», пропустил восемь шайб в матче против «Калгари» (6:9).