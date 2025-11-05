Бобровский впервые за семь лет пропустил семь шайб в матче НХЛ

У хозяев хет-трик оформил Каттер Готье (4', 16', 36'), еще по одной шайбе забросили Никита Нестеренко (38'), Джейкоб Труба (52'), Крис Крайдер (54') и Дженсен Харкинс (55'). У гостей отличились Брэд Маршан (11'), Эван Родригес (26') и Ээту Луостаринен (31').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 32 бросков по своим воротам. 37-летний россиянин в четвертый раз в карьере пропустил в матче НХЛ семь или более шайб. В последний раз подобное произошло с ним в декабре 2018 года, когда он, выступая за «Коламбус», пропустил восемь шайб в матче против «Калгари» (6:9).
В этом сезоне Бобровский провел десять матчей, в которых одержал шесть побед, отражая 88,3% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,82.
«Флорида» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, отставая от зоны плей-офф на два балла. В пятницу, 7 ноября, действующим обладатель Кубка Стэнли на выезде сыграет против «Лос-Анджелеса».
