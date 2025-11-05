Ричмонд
Бобровский впервые за семь лет пропустил семь шайб в матче НХЛ

«Анахайм» дома обыграл «Флориду» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев хет-трик оформил Каттер Готье (4', 16', 36'), еще по одной шайбе забросили Никита Нестеренко (38'), Джейкоб Труба (52'), Крис Крайдер (54') и Дженсен Харкинс (55'). У гостей отличились Брэд Маршан (11'), Эван Родригес (26') и Ээту Луостаринен (31').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 32 бросков по своим воротам. 37-летний россиянин в четвертый раз в карьере пропустил в матче НХЛ семь или более шайб. В последний раз подобное произошло с ним в декабре 2018 года, когда он, выступая за «Коламбус», пропустил восемь шайб в матче против «Калгари» (6:9).

В этом сезоне Бобровский провел десять матчей, в которых одержал шесть побед, отражая 88,3% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,82.

«Флорида» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, отставая от зоны плей-офф на два балла. В пятницу, 7 ноября, действующим обладатель Кубка Стэнли на выезде сыграет против «Лос-Анджелеса».

Анахайм
7:3
2:1, 2:2, 3:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
5.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 14514 зрителей
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Пол Морис
Вратари
Лукаш Достал
Сергей Бобровский
1-й период
03:09
Каттер Готье
(Лео Карлссон)
07:18
Крис Крайдер
08:02
Брэд Маршан
10:14
Брэд Маршан
(Джефф Питри)
12:23
Эту Луостаринен
15:06
Картер Верхэге
15:17
Каттер Готье
(Трой Терри)
2-й период
25:21
Эван Родригес
(Маки Самоскевич, Густав Форслинг)
29:08
Алекс Киллорн
30:37
Эту Луостаринен
(Эван Родригес, Сэм Беннетт)
34:14
Антон Лунделл
35:36
Каттер Готье
(Джексон Лакомб, Лео Карлссон)
37:19
Никита Нестеренко
(Райан Пелинг, Алекс Киллорн)
37:58
Иан Мур
3-й период
40:42
Мэйсон Мактавиш
40:42
Антон Лунделл
40:42
Эту Луостаринен
40:51
Лео Карлссон
40:51
Лео Карлссон
44:16
Брэд Маршан
46:24
Мэйсон Мактавиш
51:43
Джейкоб Труба
(Мэйсон Мактавиш, Каттер Готье)
53:21
Крис Крайдер
(Никита Нестеренко, Трой Терри)
54:47
Дженсен Харкинс
57:42
Нико Миккола
Статистика
Анахайм
Флорида
Штрафное время
25
16
Игра в большинстве
7
5
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит