Марченко впервые в НХЛ забросил шайбу в меньшинстве

«Калгари» дома обыграл «Коламбус» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Морган Фрост (1'), Блейк Коулман (2'), Назем Кадри (28'), Адам Клапка (29') и Микаэль Баклунд (60'). У гостей единственная шайба на счету Кирилла Марченко (7').

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шестую шайбу в этом сезоне. Для 25-летнего россиянина эта шайба стала первой в НХЛ, заброшенной в меньшинстве.
Для этого ему потребовалось 229 матчей.

Всего на счету Марченко 13 сыгранных матчей, в которых он набрал 13 (6+7) очков. Он является лучшим бомбардиром «Коламбуса» в этом сезоне.

Защитник «Калгари» Ян Кузнецов поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Для 23-летнего защитника это первое набранное очко в НХЛ. Он провел свой дебютный матч в этом сезоне и второй в лиге в целом.

«Калгари» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. В субботу, 8 ноября, «огоньки» дома сыграют против «Чикаго».

«Коламбус» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, отставая от зоны плей-офф на один балл. В воскресенье, 9 ноября, «мундиры» на выезде сыграют против «Ванкувера».

Калгари
5:1
2:1, 2:0, 1:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
6.11.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 16802 зрителя
Главные тренеры
Райан Гуска
Дин Эвасон
Вратари
Дастин Вольф
Джет Гривз
(00:00-54:51)
Джет Гривз
(c 59:11)
1-й период
00:56
Морган Фрост
(Джонатан Юбердо, Мэтт Коронато)
01:32
Блэйк Коулмэн
(Джоэль Хэнли, Самуэль Гонзек)
05:04
Адам Фантилли
06:57
Кирилл Марченко
(Бун Дженнер)
2-й период
27:47
Назем Кадри
(Джоэл Фараби, Расмус Андерссон)
28:24
Адам Клапка
(Ян Кузнецов)
3-й период
40:57
Кевин Бол
48:36
Дмитрий Воронков
52:11
Расмус Андерссон
52:11
Иван Проворов
59:11
Микаэль Баклунд
Статистика
Калгари
Коламбус
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит