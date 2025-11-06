Марченко впервые в НХЛ забросил шайбу в меньшинстве

У хозяев заброшенными шайбами отметились Морган Фрост (1'), Блейк Коулман (2'), Назем Кадри (28'), Адам Клапка (29') и Микаэль Баклунд (60'). У гостей единственная шайба на счету Кирилла Марченко (7').
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шестую шайбу в этом сезоне. Для 25-летнего россиянина эта шайба стала первой в НХЛ, заброшенной в меньшинстве.
Для этого ему потребовалось 229 матчей.
Всего на счету Марченко 13 сыгранных матчей, в которых он набрал 13 (6+7) очков. Он является лучшим бомбардиром «Коламбуса» в этом сезоне.
Защитник «Калгари» Ян Кузнецов поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Для 23-летнего защитника это первое набранное очко в НХЛ. Он провел свой дебютный матч в этом сезоне и второй в лиге в целом.
«Калгари» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. В субботу, 8 ноября, «огоньки» дома сыграют против «Чикаго».
«Коламбус» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, отставая от зоны плей-офф на один балл. В воскресенье, 9 ноября, «мундиры» на выезде сыграют против «Ванкувера».
Райан Гуска
Дин Эвасон
Дастин Вольф
Джет Гривз
(00:00-54:51)
Джет Гривз
(c 59:11)
00:56
Морган Фрост
(Джонатан Юбердо, Мэтт Коронато)
01:32
Блэйк Коулмэн
(Джоэль Хэнли, Самуэль Гонзек)
05:04
Адам Фантилли
06:57
Кирилл Марченко
(Бун Дженнер)
27:47
Назем Кадри
(Джоэл Фараби, Расмус Андерссон)
28:24
Адам Клапка
(Ян Кузнецов)
40:57
Кевин Бол
48:36
Дмитрий Воронков
52:11
Расмус Андерссон
52:11
Иван Проворов
59:11
Микаэль Баклунд
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит