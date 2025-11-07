Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.38
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.25
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Матвей Мичков забил гол в НХЛ впервые за 10 матчей

«Филадельфия» на выезде обыграла «Нэшвилл» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков (25'), Ноа Кейтс (38') и Трэвис Конекны (59'). У хозяев единственный гол на счету Райана О'Райли (2').

Мичков забросил вторую шайбу в сезоне, прервав свою девятиматчевую безголовую серию, и был признан второй звездой матча. Всего на счету 20-летнего россиянина 14 сыгранных матчей, в которых он набрал 7 (2+5) очков.

«Филадельфия» одержала пятую победу в семи последних матчах и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 8 ноября, «летчики» дома сыграют против «Оттавы».

В другом матче игрового дня «Флорида» на выезде обыграла «Лос-Анджелес» (5:2). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков по своим воротам и одержал седьмую победу в нынешнем сезоне.

Нэшвилл
1:3
1:0, 0:2, 0:1
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
7.11.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17159 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Рик Токкет
Вратари
Юусе Сарос
(00:00-58:00)
Даниэл Владарж
Юусе Сарос
(58:47-58:53)
1-й период
01:44
Райан О`Райлли
(Филип Форсберг, Ник Бланкенбург)
19:35
Брэди Шей
2-й период
24:43
Матвей Мичков
(Кэмерон Йорк, Шон Кутюрье)
34:11
Оуэн Типпетт
36:05
Стивен Стэмкос
36:05
Джонатан Маршессо
36:05
Трэвис Санхейм
36:05
Гарнет Хэтэуэй
37:37
Ноа Кэйтс
(Джейми Драйсдейл, Трэвис Конекны)
3-й период
42:16
Ноа Джулсен
51:36
Гарнет Хэтэуэй
58:47
Трэвис Конекны
(Кристиан Дворак, Кэмерон Йорк)
Статистика
Нэшвилл
Филадельфия
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
3
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит