Матвей Мичков забил гол в НХЛ впервые за 10 матчей

У гостей заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков (25'), Ноа Кейтс (38') и Трэвис Конекны (59'). У хозяев единственный гол на счету Райана О'Райли (2').
Мичков забросил вторую шайбу в сезоне, прервав свою девятиматчевую безголовую серию, и был признан второй звездой матча. Всего на счету 20-летнего россиянина 14 сыгранных матчей, в которых он набрал 7 (2+5) очков.
«Филадельфия» одержала пятую победу в семи последних матчах и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 8 ноября, «летчики» дома сыграют против «Оттавы».
В другом матче игрового дня «Флорида» на выезде обыграла «Лос-Анджелес» (5:2). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков по своим воротам и одержал седьмую победу в нынешнем сезоне.
Эндрю Брюнетт
Рик Токкет
Юусе Сарос
(00:00-58:00)
Даниэл Владарж
Юусе Сарос
(58:47-58:53)
01:44
Райан О`Райлли
(Филип Форсберг, Ник Бланкенбург)
19:35
Брэди Шей
24:43
Матвей Мичков
(Кэмерон Йорк, Шон Кутюрье)
34:11
Оуэн Типпетт
36:05
Стивен Стэмкос
36:05
Джонатан Маршессо
36:05
Трэвис Санхейм
36:05
Гарнет Хэтэуэй
37:37
Ноа Кэйтс
(Джейми Драйсдейл, Трэвис Конекны)
42:16
Ноа Джулсен
51:36
Гарнет Хэтэуэй
58:47
Трэвис Конекны
(Кристиан Дворак, Кэмерон Йорк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит