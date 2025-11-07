Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
0
:
Металлург Мг
0
Все коэффициенты
П1
7.25
X
6.25
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.38
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.25
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Кучеров признан первой звездой игрового дня НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой минувшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

32-летний россиянин отметился двумя шайбами и одной результативной передачей в выездной игре против «Вегаса» (6:4). Для Кучерова это первый дубль с февраля этого года. Всего на его счету в этом сезоне 12 сыгранных матчей, в которых он набрал 14 (7+7) очков.

Второй звездой дня стал нападающий «Анахайма» Крис Крайдер, оформивший дубль в выездной игре против «Далласа» (7:5). Третьей звездой стал вратарь «Сент-Луиса» Джоэль Хофер, который отразил все 28 бросков по своим воротам в выездной игре против «Баффало» (3:0).

«Тампа-Бэй» одержала шестую победу в семи последних матчах и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 9 ноября, «молнии» дома сыграют против «Вашингтона».

Вегас
3:6
2:0, 0:2, 1:4
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
7.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17717 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джон Купер
Вратари
Карл Линдбом
(00:00-57:50)
Андрей Василевский
Карл Линдбом
(c 59:13)
1-й период
07:25
Иван Барбашев
(Ноа Хэнифин, Митчелл Марнер)
15:53
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
2-й период
20:36
Гейдж Гонсалвес
(Доминик Джеймс)
23:28
Доминик Джеймс
(Янис Мозер, Оливер Бьоркстранд)
25:37
Иван Барбашев
31:37
Кэдан Корчак
3-й период
40:48
Командный штраф
42:48
Никита Кучеров
(Оливер Бьоркстранд, Джейк Гюнцель)
43:37
Митчелл Марнер
(Джек Айкел, Иван Барбашев)
44:12
Брэндон Хагель
(Доминик Джеймс)
44:56
Андрей Василевский
44:56
Андрей Василевский
52:38
Жереми Лозон
54:13
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Виктор Хедман)
55:15
Гейдж Гонсалвес
59:13
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров)
Статистика
Вегас
Тампа-Бэй
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше