Кучеров признан первой звездой игрового дня НХЛ

32-летний россиянин отметился двумя шайбами и одной результативной передачей в выездной игре против «Вегаса» (6:4). Для Кучерова это первый дубль с февраля этого года. Всего на его счету в этом сезоне 12 сыгранных матчей, в которых он набрал 14 (7+7) очков.