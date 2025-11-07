Кучеров признан первой звездой игрового дня НХЛ

32-летний россиянин отметился двумя шайбами и одной результативной передачей в выездной игре против «Вегаса» (6:4). Для Кучерова это первый дубль с февраля этого года. Всего на его счету в этом сезоне 12 сыгранных матчей, в которых он набрал 14 (7+7) очков.
Второй звездой дня стал нападающий «Анахайма» Крис Крайдер, оформивший дубль в выездной игре против «Далласа» (7:5). Третьей звездой стал вратарь «Сент-Луиса» Джоэль Хофер, который отразил все 28 бросков по своим воротам в выездной игре против «Баффало» (3:0).
«Тампа-Бэй» одержала шестую победу в семи последних матчах и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 9 ноября, «молнии» дома сыграют против «Вашингтона».
Брюс Кэссиди
Джон Купер
Карл Линдбом
(00:00-57:50)
Андрей Василевский
Карл Линдбом
(c 59:13)
07:25
Иван Барбашев
(Ноа Хэнифин, Митчелл Марнер)
15:53
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
20:36
Гейдж Гонсалвес
(Доминик Джеймс)
23:28
Доминик Джеймс
(Янис Мозер, Оливер Бьоркстранд)
25:37
Иван Барбашев
31:37
Кэдан Корчак
40:48
Командный штраф
42:48
Никита Кучеров
(Оливер Бьоркстранд, Джейк Гюнцель)
43:37
Митчелл Марнер
(Джек Айкел, Иван Барбашев)
44:12
Брэндон Хагель
(Доминик Джеймс)
44:56
Андрей Василевский
44:56
Андрей Василевский
52:38
Жереми Лозон
54:13
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Виктор Хедман)
55:15
Гейдж Гонсалвес
59:13
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит