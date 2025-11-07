Александр Овечкин возглавил рейтинг ценности бренда Forbes

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых ценных персональных брендов среди российских спортсменов. В него вошли 30 участников.
Впервые рейтинг возглавил нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. По количеству упоминаний в российских средствах массовой информации спортсмен оказался на первом месте, по популярности в социальных сетях Овечкин также стал лидером. По количеству аудитории в соцсетях хоккеист занял второе место, а по вовлеченности аудитории — третье.
В топ-3 рейтинга ценности персональных брендов российских спортсменов 2025 года также вошли боец ММА Ислам Махачев и боксер Артур Бетербиев.
Рейтинг ценности персональных брендов от Forbes:
- Александр Овечкин (хоккей)
- Ислам Махачев (ММА)
- Артур Бетербиев (бокс)
- Дмитрий Бивол (бокс)
- Даниил Медведев (теннис)
- Шарабутдин Магомедов (ММА)
- Мирра Андреева (теннис)
- Магомед Анкалаев (ММА)
- Макар Игнатов (фигурное катание)
- Петр Ян (ММА)