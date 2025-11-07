Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
1
:
Авангард
1
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.75
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
0
:
Металлург Мг
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
22.00
П2
1.03
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.38
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.25
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Александр Овечкин возглавил рейтинг ценности бренда Forbes

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг ценности персональных брендов российских спортсменов от Forbes Sport.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых ценных персональных брендов среди российских спортсменов. В него вошли 30 участников.

Впервые рейтинг возглавил нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. По количеству упоминаний в российских средствах массовой информации спортсмен оказался на первом месте, по популярности в социальных сетях Овечкин также стал лидером. По количеству аудитории в соцсетях хоккеист занял второе место, а по вовлеченности аудитории — третье.

В топ-3 рейтинга ценности персональных брендов российских спортсменов 2025 года также вошли боец ММА Ислам Махачев и боксер Артур Бетербиев.

Рейтинг ценности персональных брендов от Forbes:

  1. Александр Овечкин (хоккей)
  2. Ислам Махачев (ММА)
  3. Артур Бетербиев (бокс)
  4. Дмитрий Бивол (бокс)
  5. Даниил Медведев (теннис)
  6. Шарабутдин Магомедов (ММА)
  7. Мирра Андреева (теннис)
  8. Магомед Анкалаев (ММА)
  9. Макар Игнатов (фигурное катание)
  10. Петр Ян (ММА)

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше