Шайба Проворова не спасла «Коламбус» от поражения «Эдмонтону»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина в этом сезоне 15 матчей, в которых он набрал 17 (8+9) очков. Он является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.