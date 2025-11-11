Ричмонд
Шайба Проворова не спасла «Коламбус» от поражения «Эдмонтону»

«Эдмонтон» дома обыграл «Коламбус» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев дублями в основное время отметились Джейк Уолман (18', 60') и Коннор Макдэвид (41', 54'). У гостей забивали Иван Проворов (12'), Шон Монахан (22'), Бун Дженнер (39') и Адам Фантилли (45'). Победу «Эдмонтону» принес точный бросок Джека Рословика на 56-й секунде овертайма.

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина в этом сезоне 17 матчей, в которых он набрал 7 (2+5) очков.

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов забросил третью шайбу в этом сезоне. Всего на счету 28-летнего россиянина в этом сезоне 15 матчей, в которых он набрал 6 (3+3) очков.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина в этом сезоне 15 матчей, в которых он набрал 17 (8+9) очков. Он является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.

«Эдмонтон» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 13 ноября, «нефтяники» на выезде сыграют против «Филадельфии».

«Коламбус» потерпел четвертое поражение подряд и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 12 ноября, «мундиры» на выезде сыграют против «Сиэтла».

Эдмонтон
5:4
1:1, 0:2, 3:1
ОТ
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
11.11.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18247 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Дин Эвасон
Вратари
Стюарт Скиннер
(00:00-60:49)
Джет Гривз
(00:00-60:56)
1-й период
02:03
Трент Фредерик
02:03
Матье Оливье
08:26
Кертис Лазар
08:26
Джейк Кристиансен
09:39
Эван Бушар
11:42
Иван Проворов
(Адам Фантилли, Дэймон Северсон)
17:28
Джейк Уолман
(Василий Подколзин, Джек Рословик)
2-й период
21:39
Шон Монахэн
(Бун Дженнер, Кент Джонсон)
34:06
Дмитрий Воронков
38:02
Бун Дженнер
(Данте Фаббро, Зак Веренски)
3-й период
40:58
Коннор Макдэвид
(Маттиас Экхольм)
42:40
Коннор Макдэвид
42:40
Зак Эштон-Риз
44:19
Адам Фантилли
(Кирилл Марченко)
53:39
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар)
57:42
Джек Рословик
59:02
Джейк Уолман
Овертайм
60:56
Джек Рословик
(Джейк Уолман)
Статистика
Эдмонтон
Коламбус
Штрафное время
13
11
Игра в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит