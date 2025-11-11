Шайба Проворова не спасла «Коламбус» от поражения «Эдмонтону»

У хозяев дублями в основное время отметились Джейк Уолман (18', 60') и Коннор Макдэвид (41', 54'). У гостей забивали Иван Проворов (12'), Шон Монахан (22'), Бун Дженнер (39') и Адам Фантилли (45'). Победу «Эдмонтону» принес точный бросок Джека Рословика на 56-й секунде овертайма.
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина в этом сезоне 17 матчей, в которых он набрал 7 (2+5) очков.
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов забросил третью шайбу в этом сезоне. Всего на счету 28-летнего россиянина в этом сезоне 15 матчей, в которых он набрал 6 (3+3) очков.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина в этом сезоне 15 матчей, в которых он набрал 17 (8+9) очков. Он является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.
«Эдмонтон» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 13 ноября, «нефтяники» на выезде сыграют против «Филадельфии».
«Коламбус» потерпел четвертое поражение подряд и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 12 ноября, «мундиры» на выезде сыграют против «Сиэтла».
Крис Ноблок
Дин Эвасон
Стюарт Скиннер
(00:00-60:49)
Джет Гривз
(00:00-60:56)
02:03
Трент Фредерик
02:03
Матье Оливье
08:26
Кертис Лазар
08:26
Джейк Кристиансен
09:39
Эван Бушар
11:42
Иван Проворов
(Адам Фантилли, Дэймон Северсон)
17:28
Джейк Уолман
(Василий Подколзин, Джек Рословик)
21:39
Шон Монахэн
(Бун Дженнер, Кент Джонсон)
34:06
Дмитрий Воронков
38:02
Бун Дженнер
(Данте Фаббро, Зак Веренски)
40:58
Коннор Макдэвид
(Маттиас Экхольм)
42:40
Коннор Макдэвид
42:40
Зак Эштон-Риз
44:19
Адам Фантилли
(Кирилл Марченко)
53:39
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар)
57:42
Джек Рословик
59:02
Джейк Уолман
60:56
Джек Рословик
(Джейк Уолман)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит