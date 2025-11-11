Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
5
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2

Бобровский вышел на девятое место в истории НХЛ по победам

«Флорида» на выезде обыграла «Вегас» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Йеспер Боквист (15'), Брэд Маршан (31') и Сэм Райнхарт (45'). У хозяев отличились Томаш Гертл (42') и Иван Барбашев (50').

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил седьмую шайбу в этом сезоне и был признан третьей звездой матча. Всего на счету 29-летнего россиянина 15 сыгранных матчей, в которых он набрал 16 (7+9) очков. Он входит в тройку самых результативных игроков «Вегаса» в сезоне.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в этом сезоне. Всего на счету 37-летнего россиянина 437 выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он вышел на девятое место в истории лиги по этому показателю, сравнявшись с легендарным канадцем Жаком Плантом.

Лидеры НХЛ по числу вратарских побед в регулярных чемпионатах

  1. Мартин Бродо (Канада) — 691 победа в 1266 матчах (54,6%)
  2. Марк-Андре Флери (Канада) — 575 побед в 1051 матче (54,6%)
  3. Патрик Руа (Канада) — 551 победа в 1029 матчах (53,6%)
  4. Роберто Луонго (Канада) — 489 побед в 1044 матчах (46,8%)
  5. Эд Белфур (Канада) — 484 победы в 963 матчах (50,3%)
  6. Хенрик Лундквист (Швеция) — 459 побед в 887 матчах (51,8%)
  7. Кертис Джозеф (Канада) — 454 победы в 943 матчах (48,2%)
  8. Терри Савчук (Канада) — 445 побед в 971 матче (45,8%)
  9. Сергей Бобровский (Россия) — 437 побед в 766 матчах (57,1%)
  10. Жак Плант (Канада) — 437 побед в 937 матчах (46,6%)

«Флорида» одержала третью победу в пяти последних матчах и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 14 ноября, «пантеры» дома сыграют против «Вашингтона».

«Вегас» проиграл четыре из пяти последних матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В тот же день «рыцари» дома сыграют против «Айлендерс».

Вегас
2:3
0:1, 0:1, 2:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
11.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17812 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Пол Морис
Вратари
Карл Линдбом
Сергей Бобровский
1-й период
02:16
Жереми Лозон
02:16
Донован Себранго
14:47
Йеспер Боквист
(Донован Себранго, Джефф Питри)
2-й период
23:41
Коул Рейнхардт
25:33
Аарон Экблад
26:23
Нико Миккола
30:54
Брэд Маршан
(Густав Форслинг, Донован Себранго)
34:59
Зак Уайтклауд
39:02
Бретт Хауден
39:02
Нико Миккола
3-й период
41:25
Томаш Гертл
(Ши Теодор)
42:26
Джефф Питри
44:09
Александр Хольц
44:54
Сэм Райнхарт
(Сет Джонс, Брэд Маршан)
49:04
Иван Барбашев
(Брэйден Макнэбб, Митчелл Марнер)
Статистика
Вегас
Флорида
Штрафное время
13
13
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит