Бобровский вышел на девятое место в истории НХЛ по победам

У гостей заброшенными шайбами отметились Йеспер Боквист (15'), Брэд Маршан (31') и Сэм Райнхарт (45'). У хозяев отличились Томаш Гертл (42') и Иван Барбашев (50').
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил седьмую шайбу в этом сезоне и был признан третьей звездой матча. Всего на счету 29-летнего россиянина 15 сыгранных матчей, в которых он набрал 16 (7+9) очков. Он входит в тройку самых результативных игроков «Вегаса» в сезоне.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в этом сезоне. Всего на счету 37-летнего россиянина 437 выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он вышел на девятое место в истории лиги по этому показателю, сравнявшись с легендарным канадцем Жаком Плантом.
Лидеры НХЛ по числу вратарских побед в регулярных чемпионатах
- Мартин Бродо (Канада) — 691 победа в 1266 матчах (54,6%)
- Марк-Андре Флери (Канада) — 575 побед в 1051 матче (54,6%)
- Патрик Руа (Канада) — 551 победа в 1029 матчах (53,6%)
- Роберто Луонго (Канада) — 489 побед в 1044 матчах (46,8%)
- Эд Белфур (Канада) — 484 победы в 963 матчах (50,3%)
- Хенрик Лундквист (Швеция) — 459 побед в 887 матчах (51,8%)
- Кертис Джозеф (Канада) — 454 победы в 943 матчах (48,2%)
- Терри Савчук (Канада) — 445 побед в 971 матче (45,8%)
- Сергей Бобровский (Россия) — 437 побед в 766 матчах (57,1%)
- Жак Плант (Канада) — 437 побед в 937 матчах (46,6%)
«Флорида» одержала третью победу в пяти последних матчах и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 14 ноября, «пантеры» дома сыграют против «Вашингтона».
«Вегас» проиграл четыре из пяти последних матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В тот же день «рыцари» дома сыграют против «Айлендерс».
Брюс Кэссиди
Пол Морис
Карл Линдбом
Сергей Бобровский
02:16
Жереми Лозон
02:16
Донован Себранго
14:47
Йеспер Боквист
(Донован Себранго, Джефф Питри)
23:41
Коул Рейнхардт
25:33
Аарон Экблад
26:23
Нико Миккола
30:54
Брэд Маршан
(Густав Форслинг, Донован Себранго)
34:59
Зак Уайтклауд
39:02
Бретт Хауден
39:02
Нико Миккола
41:25
Томаш Гертл
(Ши Теодор)
42:26
Джефф Питри
44:09
Александр Хольц
44:54
Сэм Райнхарт
(Сет Джонс, Брэд Маршан)
49:04
Иван Барбашев
(Брэйден Макнэбб, Митчелл Марнер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит