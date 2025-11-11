Бобровский вышел на девятое место в истории НХЛ по победам

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в этом сезоне. Всего на счету 37-летнего россиянина 437 выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он вышел на девятое место в истории лиги по этому показателю, сравнявшись с легендарным канадцем Жаком Плантом.