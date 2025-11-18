Овечкин забросил 903-ю шайбу и побил несколько рекордов НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мэтт Рой (4') и Александр Овечкин (22'). У гостей единственная шайба на счету Анже Копитара (34').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шестую шайбу в этом сезоне и был признан второй звездой матча. Всего на счету 40-летнего россиянина 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 15 (6+9) очков.
Овечкин забросил 903-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и 980-ю — с учетом плей‑офф. От рекордного показателя Гретцки (1016) он отстает на 36 шайб.
Кроме того, эта шайба стала для Овечкина 442-й, заброшенной на «Кэпитал Уан-арена» — домашней арене «Вашингтона». Таким образом, он побил рекорд легендарного Горди Хоу (441) по голам на одном стадионе.
Также Овечкин оформил 139-й победный гол в НХЛ, обновив свой собственный рекорд, и побил рекорд Яромира Ягра (80) по победным шайбам в домашних матчах НХЛ с учетом плей-офф. Теперь на счету капитана «Вашингтона» 81 такой гол.
«Вашингтон» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка. В четверг, 20 ноября, «столичные» дома сыграют против «Эдмонтона».