Дорофеев помог «Вегасу» обыграть «Рейнджерс» и набрал 100 очков

«Вегас» дома обыграл «Рейнджерс» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэйден Боуман (12'), Бен Хаттон (24'), Ши Теодор (48'). У гостей отличились Джонни Бродзински (29') и Винсент Трочек (58').

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Это результативное действие стало для него юбилейным 100-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету Дорофеева 19 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 15 (11+4) очков.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина 21 сыгранный матч, в котором он набрал 19 (5+14) очков.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Вегас» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 21 ноября, «рыцари» на выезде сыграют против «Юты».

«Рейнджерс» идут на 11-м месте на Востоке. В тот же день нью-йоркцы на выезде сыграют против «Колорадо».

Вегас
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
19.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Майк Салливан
Вратари
Акира Шмид
Игорь Шестеркин
(00:00-56:56)
Игорь Шестеркин
(57:19-57:59)
1-й период
11:14
Артемий Панарин
11:40
Брэден Боумэн
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
2-й период
23:23
Бен Хаттон
(Павел Дорофеев, Томаш Гертл)
28:56
Джонни Бродзински
(Уилл Куилль)
32:36
Кэдан Корчак
3-й период
45:35
Карсон Соуси
47:18
Ши Теодор
(Ноа Хэнифин, Колтон Сиссонс)
57:17
Винс Трочек
(Артемий Панарин, Джей Ти Миллер)
Статистика
Вегас
Рейнджерс
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит