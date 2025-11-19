Дорофеев помог «Вегасу» обыграть «Рейнджерс» и набрал 100 очков

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэйден Боуман (12'), Бен Хаттон (24'), Ши Теодор (48'). У гостей отличились Джонни Бродзински (29') и Винсент Трочек (58').
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Это результативное действие стало для него юбилейным 100-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету Дорофеева 19 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 15 (11+4) очков.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина 21 сыгранный матч, в котором он набрал 19 (5+14) очков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.
«Вегас» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 21 ноября, «рыцари» на выезде сыграют против «Юты».
«Рейнджерс» идут на 11-м месте на Востоке. В тот же день нью-йоркцы на выезде сыграют против «Колорадо».
Брюс Кэссиди
Майк Салливан
Акира Шмид
Игорь Шестеркин
(00:00-56:56)
Игорь Шестеркин
(57:19-57:59)
11:14
Артемий Панарин
11:40
Брэден Боумэн
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
23:23
Бен Хаттон
(Павел Дорофеев, Томаш Гертл)
28:56
Джонни Бродзински
(Уилл Куилль)
32:36
Кэдан Корчак
45:35
Карсон Соуси
47:18
Ши Теодор
(Ноа Хэнифин, Колтон Сиссонс)
57:17
Винс Трочек
(Артемий Панарин, Джей Ти Миллер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит