Дорофеев помог «Вегасу» обыграть «Рейнджерс» и набрал 100 очков

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Это результативное действие стало для него юбилейным 100-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету Дорофеева 19 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 15 (11+4) очков.