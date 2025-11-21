Бобровский оформил шатаут и был признан лучшим игроком матча НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам и оформил второй в шатаут в сезоне, став первой звездой встречи. Для 37-летнего россиянина это 51-й «сухой» матч, что позволило ему подняться на седьмое место по этому показателю среди европейских вратарей, сравнявшись с чехом Томашем Вокоуном.