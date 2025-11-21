Бобровский оформил шатаут и был признан лучшим игроком матча НХЛ

Единственную шайбу на 13-й минуте матча забросил нападающий хозяев Сэм Рейнхарт.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам и оформил второй в шатаут в сезоне, став первой звездой встречи. Для 37-летнего россиянина это 51-й «сухой» матч, что позволило ему подняться на седьмое место по этому показателю среди европейских вратарей, сравнявшись с чехом Томашем Вокоуном.
Лучшие европейские вратари НХЛ по числу шатаутов
- Доминик Гашек (Чехия) — 81
- Хенрик Лундквист (Швеция) — 64
- Пекка Ринне (Финляндия) — 60
- Евгений Набоков (Россия) — 59
- Ярослав Галак (Чехия) — 53
- Туукка Раск (Финляндия) — 52
- Сергей Бобровский (Россия) — 51
- Томаш Вокоун (Чехия) — 51
«Флорида» одержала четвертую победу в пяти последних матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, на один балл отставая от зоны плей-офф. В воскресенье, 23 ноября, «пантеры» дома сыграют против «Эдмонтона».