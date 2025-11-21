Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.33
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2

Бобровский оформил шатаут и был признан лучшим игроком матча НХЛ

«Флорида» дома обыграла «Нью-Джерси» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственную шайбу на 13-й минуте матча забросил нападающий хозяев Сэм Рейнхарт.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам и оформил второй в шатаут в сезоне, став первой звездой встречи. Для 37-летнего россиянина это 51-й «сухой» матч, что позволило ему подняться на седьмое место по этому показателю среди европейских вратарей, сравнявшись с чехом Томашем Вокоуном.

Лучшие европейские вратари НХЛ по числу шатаутов

  1. Доминик Гашек (Чехия) — 81
  2. Хенрик Лундквист (Швеция) — 64
  3. Пекка Ринне (Финляндия) — 60
  4. Евгений Набоков (Россия) — 59
  5. Ярослав Галак (Чехия) — 53
  6. Туукка Раск (Финляндия) — 52
  7. Сергей Бобровский (Россия) — 51
  8. Томаш Вокоун (Чехия) — 51

«Флорида» одержала четвертую победу в пяти последних матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, на один балл отставая от зоны плей-офф. В воскресенье, 23 ноября, «пантеры» дома сыграют против «Эдмонтона».