Пас Кучерова в овертайме помог «Тампе» победить «Эдмонтон»

Счет в матче на второй минуте открыл нападающий гостей Трент Фредерик. На 58-й минуте благодаря шайбе Ника Пола «Тампа» сумела сравнять счет и перевести игру в овертайм, где победу «молниям» принес точный бросок Джейка Гюнцеля.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в победной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 32-летнего россиянина после 18 сыгранных матчей 19 (9+10) набранных очков.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в этом сезоне. 31-летний россиянин был признан второй звездой матча.
«Тампа» одержала третью победу в четырех последних матчах и поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 23 ноября, «молнии» на выезде сыграют против «Вашингтона».
Джон Купер
Крис Ноблок
Андрей Василевский
(00:00-61:43)
Кэлвин Пикар
(00:00-61:43)
01:32
Трент Фредерик
(Леон Драйзайтль)
02:13
Джейк Гюнцель
13:01
Кертис Дуглас
13:01
Дарнелл Нерс
13:01
Дарнелл Нерс
13:01
Дарнелл Нерс
20:00
Алек Регула
29:28
Бретт Кулак
35:36
Янис Мозер
57:28
Ник Пол
(Янис Мозер, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
61:43
Джейк Гюнцель
(Даррен Раддиш, Никита Кучеров)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит