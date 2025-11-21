Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.33
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2

Пас Кучерова в овертайме помог «Тампе» победить «Эдмонтон»

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Эдмонтон» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Счет в матче на второй минуте открыл нападающий гостей Трент Фредерик. На 58-й минуте благодаря шайбе Ника Пола «Тампа» сумела сравнять счет и перевести игру в овертайм, где победу «молниям» принес точный бросок Джейка Гюнцеля.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в победной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 32-летнего россиянина после 18 сыгранных матчей 19 (9+10) набранных очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в этом сезоне. 31-летний россиянин был признан второй звездой матча.

«Тампа» одержала третью победу в четырех последних матчах и поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 23 ноября, «молнии» на выезде сыграют против «Вашингтона».

Тампа-Бэй
2:1
0:1, 0:0, 1:0
ОТ
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
21.11.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Крис Ноблок
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-61:43)
Кэлвин Пикар
(00:00-61:43)
1-й период
01:32
Трент Фредерик
(Леон Драйзайтль)
02:13
Джейк Гюнцель
13:01
Кертис Дуглас
13:01
Дарнелл Нерс
13:01
Дарнелл Нерс
13:01
Дарнелл Нерс
2-й период
20:00
Алек Регула
29:28
Бретт Кулак
35:36
Янис Мозер
3-й период
57:28
Ник Пол
(Янис Мозер, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
Овертайм
61:43
Джейк Гюнцель
(Даррен Раддиш, Никита Кучеров)
Статистика
Тампа-Бэй
Эдмонтон
Штрафное время
9
21
Игра в большинстве
3
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
