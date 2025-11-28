Бундеслига, топ-матчи в КХЛ, Панарин и Овечкин в НХЛ: что смотреть сегодня

В США прошел День благодарения, за которым традиционно следует большой игровой день в НХЛ. В одной из ранних встреч игрового дня сыграют две команды из оригинальной шестерки. «Бостон» после проваленного прошлого сезона оттолкнулся от дна и вновь находится в зоне плей-офф. Чего нельзя сказать о «Рейнджерс», которые снова прозибают в нижней половине таблицы. Впрочем, плотность в таблице неимоверная: 4-е и 13-е место, где сейчас располагаются нью-йоркцы, разделяют всего два очка и времени на исправление ситуации еще куча. Многое в этом матче будет зависеть от Игоря Шестеркина и Артемия Панарина, которые по своим меркам проводят не самые успешные сезоны. Они, как главные лидеры команды, должные сделать шаг вперед, чтобы придать своей команде положительный импульс.