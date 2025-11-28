Бундеслига, топ-матчи в КХЛ, Панарин и Овечкин в НХЛ: что смотреть сегодня

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург)
19:30. Где смотреть: «Кинопоиск».
СКА наконец-то набрал ход и пока проводит свой самый успешный отрезок сезона, одержав шесть побед в семи последних матчах. Среди прочих были обыграны «Авангард» (1:0), «Металлург» (4:3) и «Северсталь» (6:4), которые идут в лидерах регулярного чемпионата. И в таких кондициях армейцы приезжают в гости к «Ак Барсу», который переживает не самый лучший период, проиграв шесть из десяти последних игр. На бумаге казанцы сильнее и имеют преимущество домашнего льда, но по форме сейчас находятся на разных полюсах, что может вылиться в очередную победу СКА и его дальнейшее движение вверх по турнирной таблице.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль)
19:30. Где смотреть: КХЛ ТВ.
Если первая афиша вам по каким-то причинам не подошла, предлагаем вам битву лидеров Запада. «Локомотив» проиграл четыре из шести последних встреч, чем серьезно пошатнуло их лидерские позиции. У ярославцев явные проблемы с реализацией, с удалениями, а на плаву они держатся лишь за счет игры в обороне. Бобу Хартли предстоит решить множество игровых проблем перед плей-офф, иначе ни о какой защите титула и речи быть не может.
Пока же «железнодорожники» отправляются в Череповец к одному из главных открытий нынешнего сезона. «Северсталь» играет в яркий и открытый хоккей, который парадоксально приносит им результат. Отличительной чертой команды Андрея Козырева является оперативная работа над ошибками: еще ни разу «сталевары» не проигрывали больше двух матчей подряд. Правильные выводы после последней игры наверняка уже сделаны, поэтому «Северсталь» точно будет готова, ведь на кону первая строчка Западной конференции.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
21:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В США прошел День благодарения, за которым традиционно следует большой игровой день в НХЛ. В одной из ранних встреч игрового дня сыграют две команды из оригинальной шестерки. «Бостон» после проваленного прошлого сезона оттолкнулся от дна и вновь находится в зоне плей-офф. Чего нельзя сказать о «Рейнджерс», которые снова прозибают в нижней половине таблицы. Впрочем, плотность в таблице неимоверная: 4-е и 13-е место, где сейчас располагаются нью-йоркцы, разделяют всего два очка и времени на исправление ситуации еще куча. Многое в этом матче будет зависеть от Игоря Шестеркина и Артемия Панарина, которые по своим меркам проводят не самые успешные сезоны. Они, как главные лидеры команды, должные сделать шаг вперед, чтобы придать своей команде положительный импульс.
Футбол. Бундеслига. 12-й тур. «Боруссия» (Менхенгладбах) — «РБ Лейпциг»
22:30. Где смотреть: Okko.
«Боруссия» из Менхенгладбах продолжает свое стремительное движение со дна турнирной таблицы в зону еврокубков. В середине сентября кризисную команду подхватил 39-летний Ойген Полански, который спустя месяц с небольшим смог вывести «жеребят» на победную серию. Очевидно, что Гладбах набрал отличный ход и сейчас способен дать бой любому сопернику.
В гости к команде приезжает «РБ Лейпциг», который идет на второй строчке, возглавляя группу преследователей «Баварии». Однако едва ли «быков» можно рассматривать в качестве претендента на титул — в половине выездных матчей они теряли очки, из-за чего их отставание от лидера уже составляет внушительные шесть очков. История выездов в Менхегладбах тоже не внушает доверия: четыре поражения в пяти последних матчах. Учитывая, что обе команды в последних матчах играют крайне результативно, можно ожидать яркого и открытого футбола.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс»
01:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Вашингтон» выдал успешную серию из пяти побед в шести матчах, благодаря чему радикально поправил свое турнирное положение. Теперь команда Александра Овечкина идет в топ-5 на Востоке и может продолжить укреплять свои позиции, ведь в гости к ней приезжает многострадальный «Торонто», который входит в пятерку худших команд НХЛ по пропущенным шайбам. А еще «кленовые листья» входят в пятерку команд, которым Овечкин чаще всего забивал по ходу карьеры. Чуете этот запах? Это запах 986-й шайбы россиянина в НХЛ с учетом плей-офф.